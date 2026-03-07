HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tiến hành bắt khẩn cấp Lương Xuân Thoại

Duy Anh |

Lương Xuân Thoại khai nhận đã trộm cắp khoảng 330 triệu đồng tiền mặt, 5.000 USD, 8,8 cây vàng và nhiều trang sức bằng vàng khác.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lương Xuân Thoại, 29 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo trình báo của người dân, từ ngày 4 - 21/2, trên địa bàn phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm với cùng phương thức thủ đoạn là cạy song sắt sau nhà đột nhập lấy trộm tài sản.

Đối tượng Lương Xuân Thoại (Ảnh: Công an Khánh Hoà).

Vào cuộc xác minh, truy xét, ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tây Nha Trang đã đưa đối tượng nghi vấn là Lương Xuân Thoại về làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản tại các khu đô thị Mỹ Gia, Hà Quang Vĩnh Điềm Trung.

Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng thì tiến hành cạy các khung sắt bảo vệ phía sau nhà, sau đó đột nhập vào nhà, phá két sắt để lấy trộm tài sản, chủ yếu là tiền, vàng, đô la.

Thống kê sơ bộ số tài sản mà đối tượng đã trộm cắp là khoảng 330 triệu đồng tiền mặt, 5.000 USD, 8,8 cây vàng, cùng nhiều trang sức bằng vàng khác.

Được biết Lương Xuân Thoại là đối tượng nghiện game và toàn bộ tài sản sau khi trộm cắp đều được đối tượng sử dụng để chơi game.

Qua vụ việc này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chú ý khóa cửa cẩn thận để đề phòng kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Bắt tạm giam chồng của nữ giám đốc Võ Thị Diễm Kiều
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

vàng

bắt giữ

trộm cắp tài sản

tiền

bắt khẩn cấp

Phụ nữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại