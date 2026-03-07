Tiến hành bắt khẩn cấp Lương Xuân Thoại

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lương Xuân Thoại, 29 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo trình báo của người dân, từ ngày 4 - 21/2, trên địa bàn phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm với cùng phương thức thủ đoạn là cạy song sắt sau nhà đột nhập lấy trộm tài sản.

Đối tượng Lương Xuân Thoại (Ảnh: Công an Khánh Hoà).

Vào cuộc xác minh, truy xét, ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tây Nha Trang đã đưa đối tượng nghi vấn là Lương Xuân Thoại về làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản tại các khu đô thị Mỹ Gia, Hà Quang và Vĩnh Điềm Trung.

Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng thì tiến hành cạy các khung sắt bảo vệ phía sau nhà, sau đó đột nhập vào nhà, phá két sắt để lấy trộm tài sản, chủ yếu là tiền, vàng, đô la.

Thống kê sơ bộ số tài sản mà đối tượng đã trộm cắp là khoảng 330 triệu đồng tiền mặt, 5.000 USD, 8,8 cây vàng, cùng nhiều trang sức bằng vàng khác.

Được biết Lương Xuân Thoại là đối tượng nghiện game và toàn bộ tài sản sau khi trộm cắp đều được đối tượng sử dụng để chơi game.

Qua vụ việc này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chú ý khóa cửa cẩn thận để đề phòng kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.