Tiến hành bắt giữ Hoàng Ngọc Ánh SN 2002

Duy Anh |

Trước đó, đối tượng Hoàng Ngọc Ánh bị truy nã theo Quyết định truy nã đặc biệt về tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sáng 25/2, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm - Công an phường Ngô Quyền cho biết tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Ngọc Ánh, sinh năm 2002, có nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Tiến hành bắt giữ Hoàng Ngọc Ánh SN 2002 - Ảnh 1.

Công an phường Ngô Quyền bắt giữ đối tượng truy nã Hoàng Ngọc Ánh (x) (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Trước đó, đối tượng Hoàng Ngọc Ánh bị truy nã theo Quyết định truy nã đặc biệt ngày 27/11/2024 của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Hải Phòng về tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong quá trình lẩn trốn, Hoàng Ngọc Ánh bị phát hiện và bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Hiện Công an phường Ngô Quyền phối hợp với Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an thành phố Hải Phòng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

