Tiền Giang: Nhóm "giang hồ vườn" chém trọng thương công an xã

Theo thông tin ban đầu, tối 1-9, một người gọi đến cho Bùi Thanh Hiền (sinh năm 1997, ngụ xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) hẹn giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, Hiền đi cùng một số người khác đến cầu Bàn Long (xã Bàn Long, huyện Châu Thành) để hẹn nhóm đối thủ. Hai nhóm tụ tập để giải quyết mâu thuẫn có khoảng 20 người, nhóm đối thủ của Hiền có mang theo nhiều hung khí.

Công an xã Bàn Long nhận được tin báo có 2 nhóm thanh niên mang hung khí tụ tập tại cầu Bàn Long (xã Bàn Long, huyện Châu Thành) chuẩn bị đánh nhau nên đã cử lực lượng đến giải tán nhóm thanh niên nói trên.

Lực lượng công an xã đã nổ súng chỉ thiên yêu cầu các đối tượng bỏ vũ khí và về trụ sở làm việc, nhưng các đối tượng không thực hiện, còn manh động tấn công lực lượng Công an.

Hậu quả, công an viên Đặng Quang Sang bị các đối tượng chém gây thương tích được đưa đến bệnh viện cấp cứu, riêng đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng Công an xã Bàn Long bị xay xát nhẹ.

Trước sự manh động của các đối tượng, Công an xã Bàn Long đành phải rút lui yêu cầu Công an huyện Châu Thành hỗ trợ.



Sau khi lực lượng công an rút lui, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua điều tra bước đầu, khi lực lượng Công an xã đến giải tán, nhóm đối thủ của Hiền đã tấn công lực lượng Công an, nhóm của Hiền không tham gia.

Lực lượng công an sau đó đã tiến hành mời làm việc 1 đối tượng có liên quan. Bước đầu, tại cơ quan công an, đối tượng này khai có tham gia tấn công lực lượng Công an xã Bàn Long.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.