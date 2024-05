Liên quan đến vụ ông Nguyễn Bá Dương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) khi uống rượu say điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông, hôm nay (27/5) ông Nguyễn Văn Năm, Bí thư, chủ tịch UBND xã Mỹ Tịnh An cho biết, Ủy Ban kiểm tra huyện ủy Chợ Gạo vừa triển khai quyết định xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt Đảng đối người cán bộ này. Ngoài ra UBND huyện Chợ Gạo đang xem xét để xử lý về mặt chính quyền.

Trụ sở Đảng ủy, UBND xã Mỹ Tịnh An - nơi ông Nguyễn Bá Dương công tác.

Như VOV thông tin vào khoảng 19h ngày 25/3/2024, em Châu Thị Ngọc M., (22 tuổi, ngụ ấp Mỹ An B, xã Mỹ Tịnh An) điều khiển xe máy mang biển số 63.B4-804.37 lưu thông trên đường giao thông ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Tịnh An thì bị xe gắn máy đi ngược chiều do ông Nguyễn Bá Dương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã điều khiển tông trực diện làm em M,. bị té ngã phải đến bệnh viện khám điều trị với thương tích là chấn thương phần mềm cổ tay, cổ chân, trầy xước tay, chân.

Ông Dương bị té ngã vào lề đường cách hiện trường khoảng 50 mét, có biểu hiện say xỉn và có ý định rời khỏi hiện trường nhưng bị người dân buộc ở lại để giải quyết vụ việc. Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, công an huyện Chợ Gạo đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc. Cơ quan y tế xét nghiệm ông Nguyễn Bá Dương kết quả nồng độ cồn là 301mg/100ml máu vượt ngưỡng trên 7,5 lần so với quy định.