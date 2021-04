Tiên đoán kỳ lạ của nhà tiên tri Vanga về năm 2021

Những người theo dõi nhà tiên tri mù Baba Vanga tin rằng người đàn bà huyền bí người Bulgaria này đã có nhiều tiên đoán chính xác trước khi bà qua đời vào năm 1996 về nhiều sự kiện làm thay đổi thế giới như sự trỗi dậy của thế lực IS và vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 vào tòa nhà tại New York. Baba Vanga tên khai sinh là Vangeliya Pandeva Gushterova ở miền bắc Macedonia vào năm 1911, bà đã dành phần lớn cuộc đời mình để sống ở Bulgaria. Trong suốt cuộc đời, bà đã trở nên nổi tiếng nhờ khả năng nhìn thấy tương lai và khả năng liên lạc với người chết.



Theo các báo cáo khác nhau, bà đã mất đi đôi mắt sau một trận bão khủng khiếp, đánh đổi khả năng nhìn vật lý tuy nhiên bà lại có được khả năng nhìn được tương lai. Trong cuốn The Weiser Field Guide to the Paranormal, tác giả Judith Joyce cho biết rất nhiều người đã liên hệ với Vanga để tìm hiểu về tương lai của họ. Cuốn sách viết: "Baba Vanga chưa bao giờ viết bất kỳ cuốn sách nào, nhưng nhiều cuốn sách đã viết về bà, khả năng và những lời tiên tri của bà. Nhiều người cho rằng bà đã nhận được thông tin từ những sinh vật vô hình và đặc biệt hơn nếu ai đó đứng trước nhà tiên tri này, bà có thể thấy cuộc sống của người đó như thể một bộ phim, chiếu từ đầu đến cuối."

Dưới đây là những gì Baba Vanga đã dự đoán cho năm 2021, bao gồm những lời tiên tri về các trận đại hồng thủy tự nhiên và một phương pháp chữa trị bệnh ung thư được chờ đợi từ lâu.

1. Sóng thần và đại hồng thủy sẽ tới?

Từ đầu năm nay, khá nhiều trận sóng thần kinh hoàng đã xảy ra

Một trong những dự đoán đáng lo ngại của Baba Vanga là trận sóng thần kinh hoàng sẽ tấn công châu Á. Vanga được cho là người đầu tiên cảnh báo thế giới về trận sóng thần năm 2004 giết chết hơn 220.000 người ở Đông Nam Á. Theo đó, bà đã cảnh báo về một trận đại hồng thủy tương tự khác trong tương lai, tiếp theo là động đất và thiên thạch tấn công.

2. Ngày tận thế sẽ đến vào năm 2021?

Baba Vanga dự đoán thế giới sẽ được bao bọc bởi "ba người khổng lồ" và một "con rồng mạnh" trong tương lai. Mặc dù vô cùng mơ hồ nhưng nhiều người tin rằng nhà tiên tri mù biết khi nào thế giới của chúng ta sẽ kết thúc. Bà nói: "Chúng ta sẽ chứng kiến những sự kiện tàn khốc sẽ thay đổi số phận của nhân loại".

Nhà tiên tri đã dự đoán về ngày tận thế sẽ sớm xảy ra

3. Khám phá ra phương pháp chữa khỏi bệnh ung thư?

Một tiên đoán tích cực của Baba Vanga là con người sẽ khám phá ra phương pháp chữa khỏi bệnh ung thư. Mặc dù bà không nói rõ khi nào phương pháp chữa trị này sẽ được công bố nhưng bà cho biết nó sẽ xảy ra vào đầu thế kỷ 21. Nhà tiên tri đã nói: "Đầu thế kỷ 21, nhân loại sẽ thoát khỏi bệnh ung thư."

Liệu đây có phải là năm tìm ra phương pháp chữa khỏi ung thư?

Chúng ta có nên tin vào những lời tiên tri của Baba Vanga?

Hầu hết những người hoài nghi đều đồng ý rằng có rất ít bằng chứng khẳng định sự đúng đắn trong các lời tiên tri của bà Baba Vanga. Mặc dù những người theo dõi bà khẳng định tỷ lệ xác thực trong các lời tiên đoán là 85%. Tuy vậy vẫn chưa có tài liệu thực thế nào cho con số này. Do đó, không thể kiểm tra tính hợp lý của những dự đoán. Một cuộc điều tra năm 2012 cho biết nhiều người tin rằng tất cả những lời dự đoán này chỉ được đưa ra bởi một người Nga, người này đã mượn danh bà Vanga để đưa ra những tuyên bố kỳ lạ.