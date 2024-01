Mới đây, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã có báo cáo tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Theo đó, Dự án Khu du lịch hồ Đại Ninh được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư vào 30/12/2010 cho CTCP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh với mục tiêu đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái.

Dự án nêu trên có quy mô 3.595,5ha, tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng. Sản phẩm dự án gồm các khu biệt thự, công trình trình công cộng, cây xanh công viên,...

Theo UBND huyện Đức Trọng, CTCP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh đã hoàn thành một số thủ tục và xây dựng một số công trình kiến trúc, san gạt đường giao thông và rải cấp phối một số đoạn đường với vốn đầu tư khoảng 2.296 tỷ đồng, tương đương 9% tổng mức đầu tư.

Ngày 07/8/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6787/UBND-TH2 v/v thẩm định giá đất để tình tiền sử dụng đất tại dự án, theo đó giao Sở TN&MT tham mưu.

Hiện nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các sở ngành, địa phương cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án. Bên cạnh đó, UBND huyện Đức Trọng tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đất đai trong phạm vi dự án, không để người dân lấn chiếm; tiếp tục phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan…

Trước đó, vào giữa năm 2020, tại Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án Sài Gòn Đại Ninh. yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án.

Sau đó, siêu dự án này thoát cảnh thu hồi khi Thanh tra Chính phủ thông báo sửa đổi một số nội dung trong kết luận thanh tra, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án. UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án, gia hạn sử dụng đất, hoàn thành dự án theo đúng cam kết.

Sau vụ việc ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, bị bắt vào tháng 1/2023, tiến độ siêu dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh cũng giậm chân tại chỗ.

Liên quan tới dự án Khu du lịch hồ Đại Ninh, nhiều cán bộ tại Lâm Đồng đã bị bắt, trong đó có cả Chủ tịch và Bí thư tỉnh. Cụ thể, ngày 2/1/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về hành vi nhận hối lộ, liên quan đến dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Đến ngày 24/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Trần Đức Quận đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến Dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.