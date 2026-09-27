Tiền đạo Việt kiều 19 tuổi tỏa sáng ngay trận ra mắt, HLV Kim Sang-sik nói gì?

HLV Kim Sang-sik dành lời khen ngợi cho tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng.

Vượt qua những thời khắc khó khăn, đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines với tỉ số 1-0 trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Tiền đạo Việt kiều 19 tuổi Williams Minh Hoàng có màn chào sân ấn tượng khi kiến tạo để Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

HLV Kim Sang-sik đã dành lời khen ngợi cho cậu học trò: "Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và còn rất trẻ. Cậu ấy mang lại nguồn năng lượng trẻ trung cho toàn đội. Tôi tin rằng cậu ấy không chỉ là một cầu thủ trẻ, mà nếu thích nghi tốt cùng toàn đội, cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ vô cùng quan trọng”.

HLV Kim Sang-sik và Đình Bắc tham dự họp báo sau trận đấu

Tiền đạo Đình Bắc cũng chia sẻ về tình huống phối hợp với Williams Minh Hoàng: "Tôi nghĩ cậu ấy đã thi đấu rất tốt ở trận đấu ngày hôm nay. Khi Williams thoát xuống và căng ngang đập chân hậu vệ bật ra để tôi ghi bàn thì tôi đã cảm ơn Williams vì đường kiến tạo. Tôi nghĩ Williams đã chơi rất tốt ở trận đấu đầu tiên”.

Nhận định về trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết: "Đây là một trận đấu không hề dễ dàng và thực sự rất khó khăn. Dù vậy, tôi nghĩ toàn đội đã nắm bắt được tinh thần để giành chiến thắng. Để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai sắp tới, chúng tôi cần phải chuẩn bị tốt hơn nữa để có thể giành kết quả tốt".

Ông Kim chia sẻ về sự chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan: "Thái Lan vốn luôn là một đội bóng mạnh, và họ đã có một trận đấu tốt trước Pakistan. Pakistan cũng là đội có thể lực rất tốt. Vì thế chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng".

Về chấn thương của Xuân Son, HLV Kim Sang-sik tiết lộ: "Với cầu thủ Xuân Son, dường như cậu ấy dính chấn thương gân kheo. Là một HLV, tôi cảm thấy rất đau lòng. Cậu ấy có vẻ khá đau, nhưng tôi mong rằng đây không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng”.

Trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 29/9 tới trước đối thủ Thái Lan.