Việt kiều 19 tuổi kiến tạo cho Đình Bắc, tuyển Việt Nam đánh bại cường địch theo kịch bản "nghẹt thở"

Đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trong ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đến với FIFA ASEAN Cup 2026 trong bối cảnh lực lượng có nhiều biến động. Chấn thương đã khiến một số ngôi sao như Quang Hải, Thành Chung, Văn Vĩ phải vắng mặt. Đổi lại, HLV Kim Sang-sik chào đón một số nhân tố mới như Adou Minh, Williams Minh Hoàng hay Ngô Đăng Khoa.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Philippines cũng có nhiều thay đổi so với AFF Cup 2026. 14 cầu thủ từng tham dự giải đấu cách đây hơn 1 tháng đã bị gạch tên. HLV Carles Cuadrat triệu tập hàng loạt ngôi sao đang thi đấu tại các CLB châu Âu và Mỹ như Paul Tabinas, Zico Bailey, Bjørn Martin Kristensen và Sebastian Rasmussen.

Chiến thắng 4-0 của Thái Lan trước Pakistan trong trận đấu sớm như một thông điệp gửi tới cả 2 đội Việt Nam lẫn Philippines. Nếu muốn tranh ngôi đầu bảng để lọt vào chung kết, cần phải chiến thắng trong trận ra quân.

Bước vào trận đấu, HLV Kim Sang-sik sử dụng đội hình giàu sức tấn công với bộ 3 tiền đạo Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son và Williams Minh Hoàng cộng thêm tiền vệ tấn công Đỗ Hoàng Hên.

Những phút đầu trận diễn ra cởi mở. Cả 2 đội Việt Nam và Philippines đều sẵn sàng đẩy cao đội hình chơi tấn công.

Phút thứ 8, Tiến Anh tạt bóng chính xác từ bên cánh phải và bóng hướng tới đầu của Xuân Son. Nhưng hậu vệ đội bạn đã bay người đánh đầu cứu thua kịp thời.

Tới phút 23, mành lưới tuyển Việt Nam suýt nữa rung lên. Schneider có bóng ở trung lộ và quyết định sút xa. Bóng đi rất căng và ngoài tầm với của Lê Giang Patrik. Rất may mắn cho tuyển Việt Nam khi bóng tìm trúng xà ngang.

Chỉ 2 phút sau, tuyển Việt Nam có bàn dẫn trước. Thành Long chọc khe cho chân sút Việt kiều 19 tuổi Wiliams Minh Hoàng băng xuống và căng ngang vào trung lộ. Đình Bắc xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Đình Bắc có duyên với mành lưới Philippines

Những phút còn lại của hiệp một, tuyển Philippines tạo ra sức ép khá lớn. Nhưng tuyển Việt Nam vẫn đứng vững và duy trì tỉ số 1-0 đến hết hiệp đấu.

Đầu hiệp hai, tuyển Việt Nam suýt nữa nhận bàn thua. Việt Anh bất ngờ bị trượt chân và cầu thủ Philippines có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng Lê Giang Patrik đã bay người cứu thua.

Phút 82, mành lưới tuyển Việt Nam rung lên. Bóng lập bập trước vòng cấm của Việt Nam và Reyes căng ngang cho Nishioka băng vào dứt điểm tung lưới Patrik Lê Giang.

Tuy nhiên, trọng tài chính sau khi tham khảo VAR đã từ chối bàn thắng của Philippines. Nishioka đã rơi vào thế việt vị trước khi đưa bóng vào lưới.

Những phút cuối trận, tuyển Philippines suýt nữa có bàn thắng gỡ hoà. Rasmussen có pha đánh đầu ở cự li gần nhưng Patrik Lê Giang đã phản xạ cực nhanh để cứu thua.

1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam là kết quả cuối cùng. Một chiến thắng đầy vất vả cho đoàn quân áo đỏ. Dẫu sao, 3 điểm cũng giúp cho thầy trò HLV Kim Sang-sik cạnh tranh ngôi đầu bảng B hạng đấu Division 1 FIFA ASEAN Cup với Thái Lan.

Lượt trận tiếp theo vào ngày 29/9, tuyển Việt Nam sẽ so tài với Thái Lan trong cuộc đọ sức mang tính quyết định ngôi đầu bảng cũng như tấm vé vào chung kết.

Kết quả: Việt Nam 1-0 Philippines

Bàn thắng: Đình Bắc 25'

Đội hình ra sân

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Trương Tiến Anh, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Minh Hoàng, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên