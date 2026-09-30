Tiền đạo nhập tịch lập cú đúp, tuyển Campuchia giành tấm vé vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup

Tuyển Campuchia đã góp mặt ở trận chung kết.

Với chiến thắng 1-0 trước Myanmar trong trận ra quân, đội tuyển Campuchia nắm trong tay lợi thế cực lớn tại bảng B hạng đấu Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026. Chỉ cần 1 điểm trước Timor Leste ở lượt trận cuối, đội bóng xứ Angkor sẽ giữ vững ngôi đầu bảng và giành vé vào trận chung kết Division 2.

Mọi dự đoán đều nghiêng về phía Campuchia. Đoàn quân dưới quyền HLV Koji Gyotoku không chỉ đang đạt phong độ tốt hơn mà còn sở hữu đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng như Takaki Ose, Yudai Ogawa, Iago Bento hay Andrés Nieto.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Campuchia tràn lên tấn công. Nhưng bất ngờ thay, Timor Leste mới là đội có bàn thắng trước. Phút thứ 17, Joao Pedro thực hiện cú sút phạt hàng rào từ bên cánh trái bằng chân trái vô cùng hiểm hóc, không cho thủ môn Campuchia cơ hội cản phá. Timor Leste vươn lên dẫn 1-0.

Chỉ 2 phút sau, lại là Joao Pedro với pha đi bóng cực nhanh bên cánh trái trước khi chuyền vào cho Arratte sút tung lưới. Tuy nhiên, lần này bàn thắng không đến cho Timor Leste khi trọng tài bắt lỗi việt vị.

Thoát thua, tuyển Campuchia nhanh chóng lấy lại thế trận. Đội bóng xứ Angkor tổ chức liên tiếp nhiều pha hãm thành. Và tới phút thứ 28, tuyển Campuchia cuối cùng cũng gỡ hòa 1-1. Từ tình huống phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm địa. Tiền đạo nhập tịch gốc Colombia Andrés Nieto bật cao đánh đầu tung lưới.

Chỉ ít phút sau, bàn thắng thứ hai đến với Campuchia. Andrés Nieto thoát xuống cực nhanh để đón bóng và khiến cầu thủ Timor Leste phạm lỗi trong vòng cấm địa. Chân sút 30 tuổi đích thân thực hiện thành công cú đá 11m, nâng tỉ số lên 2-1.

Andrés Nieto lập cú đúp vào lưới Timor Leste

Nắm lợi thế trong tay đồng thời vẫn kiểm soát bóng vượt trội, tuyển Campuchia tưởng như sẽ dễ dàng có thêm bàn thắng trong hiệp hai để giành trọn 3 điểm. Song một lần nữa, tuyển Timor Leste lại gây bất ngờ.

Phút 58, Bakhito gỡ hòa 2-2 cho Timor Leste bằng một siêu phẩm. Pha tấn công được tổ chức một cách rất đơn giản, Arratte nhả bóng và Bakhito cứa lòng chân trái đưa bóng vào góc hiểm. Thủ môn Campuchia bay người hết cỡ nhưng cũng đành bất lực.

Bàn thua này khiến cho tuyển Campuchia không còn chơi một cách ung dung được nữa. Họ sẽ bị loại nếu như để cho Timor Leste ghi thêm bàn thắng. HLV Koji Gyotoku thực hiện 2 sự thay đổi người nhằm nắm giữ thế trận một cách vững vàng hơn. Đội bóng xứ Angkor tổ chức những đợt tấn công để tìm kiếm bàn thắng thứ 3 nhưng cũng không quên duy trì số lượng hậu vệ nhất định bên phần sân nhà để tránh bị phản công.

Tỉ số 2-2 được duy trì đến khi trận đấu kết thúc. Đội tuyển Campuchia đứng đầu bảng B và giành quyền vào chơi trận chung kết Division 2 của FIFA ASEAN Cup 2026. Đối thủ chờ đón họ sẽ là 1 trong 2 đội Hong Kong (Trung Quốc) hoặc Brunei. Cơ hội để giành danh hiệu chính thức đầu tiên trong lịch sử tham dự các giải đấu khu vực Đông Nam Á đang mở ra với tuyển Campuchia.

Trận chung kết hạng đấu Division 2 của FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra ngày 3/10 trên SVĐ Kai Tak Sports, Hong Kong (Trung Quốc).

Kết quả: Timor Leste 2-2 Campuchia

Bàn thắng:

Timor Leste: Joao Pedro 17', Bakhito 58'

Campuchia: Andrés Nieto 28', 38'

Xếp hạng chung cuộc bảng đấu