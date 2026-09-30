Đội tuyển Thái Lan giúp “việc lớn” cho HLV Kim Sang-sik

Thất bại là điều đáng tiếc, nhưng HLV Kim Sang-sik có nhiều thu hoạch quan trọng sau trận đấu với Thái Lan.

Trên SVĐ Si Jalak Harupat, đội tuyển Việt Nam để thua 0-2 trước Thái Lan và chính thức hết cơ hội tranh vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Về mặt kết quả, thất bại đương nhiên mang đến sự thất vọng. Tuy nhiên, đằng sau nỗi buồn thua trận, HLV Kim Sang-sik có nhiều thu hoạch quan trọng sau trận đấu với Thái Lan.

Thử thách của đối thủ tầm cỡ

Hầu hết thời gian cầm quân của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đối đầu với những đối thủ đến từ khu vực Đông Nam Á ở các giải đấu chính thức. Ông Kim chỉ có 1 trận đấu gặp Iraq từ năm 2024 là được so tài với đối thủ tầm cỡ châu lục.

Giờ đây, sau 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp, đội tuyển Việt Nam đang hướng đến thử thách ở những giải đấu cấp châu Á. Và FIFA ASEAN Cup có thể coi là một “bước chuyển tiếp” giá trị.

HLV Kim Sang-sik chưa có nhiều cơ hội đối đầu các đối thủ thuộc top 100 thế giới ở các giải đấu chính thức kể từ khi dẫn dắt ĐTQG Việt Nam.

Đây là giải đấu mà các đội tham dự đều mang đến lực lượng mạnh nhất với hàng loạt cầu thủ thi đấu tại châu Âu. Xét về độ khó, những Thái Lan hay Philippines ở FIFA ASEAN Cup rõ ràng khó nhằn hơn so với chính họ tại AFF Cup.

Trên BXH FIFA, Thái Lan đang xếp thứ 13 châu Á. Voi chiến tất nhiên vẫn còn thua kém đáng kể so với đẳng cấp của những đội tuyển dự World Cup. Nhưng họ mang tới những tham chiếu để HLV Kim Sang-sik đánh giá đối thủ cho Asian 2027 hay vòng loại World Cup 2030.

Một ví dụ cụ thể, tại AFF Cup, cầu thủ chạy cánh phải Trương Tiến Anh có thể liên tục xuyên phá hàng thủ đối phương và kiến tạo hoặc thậm chí áp sát khung thành để dứt điểm.

Nhưng khi đối mặt với Mickelson - hậu vệ đang chơi tại Bundesliga - Tiến Anh gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ không thể tạo ra sức ép, cánh phải của tuyển Việt Nam còn nhiều lần là nơi đối phương tổ chức phản công.

Nếu không có những trận đấu “chuyển tiếp” như vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể bị ngợp khi bước vào các giải đấu châu lục. Ngược lại, giờ thì thầy Kim đã nhìn rõ hơn đội tuyển Việt Nam còn thiếu những gì, cần bổ sung thêm điều gì để sẵn sàng “bơi ra biển lớn”.

HLV Kim Sang-sik sẵn sàng thay đổi

"Trận này, tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn ở hiệp một, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Vì vậy, tôi đã điều chỉnh nhân sự và chiến thuật ở hàng tiền vệ. Thực tế thì các cầu thủ đã thi đấu tốt và thực hiện đúng chỉ đạo của tôi. Sang hiệp hai, tôi thấy tuyển Thái Lan bộc lộ sơ hở nên đã cho tuyển Việt Nam thay đổi cách tiếp cận của hàng công theo hướng chi tiết và khác biệt hơn”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau trận đấu với Thái Lan.

5-3-2, 3-4-3 rồi 4-2-3-1, HLV Kim Sang-sik đã xoay tới 3 sơ đồ khác nhau trước Thái Lan. Ông cũng sử dụng những nhân tố gây không ít bất ngờ như Lê Ngọc Bảo hay Võ Hoàng Minh Khoa.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trưởng thành hơn sau thất bại trước Thái Lan

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho thấy ông sẵn sàng thực hiện những điều chỉnh mạnh tay cả về nhân sự lẫn chiến thuật để hướng tới mục tiêu cao hơn. Sẽ không ngạc nhiên nếu như ở trận gặp Pakistan và trận tranh hạng ba (nếu tuyển Việt Nam góp mặt), ông Kim lại tiếp tục thử nghiệm.

Thắng thắn nhìn nhận các vấn đề và nhanh chóng đứng dậy sau thất bại là cách phản ứng tốt nhất của đội tuyển Việt Nam. Đó cũng chính là con đường mà HLV Kim Sang-sik lựa chọn.



