Chanathip: "Thắng tuyển Việt Nam là một cảm giác thật tuyệt vời"

Chanathip Songkrasin vui mừng khi giúp tuyển Thái Lan thắng được tuyển Việt Nam sau chuỗi trận thua kéo dài.

“Khá lâu rồi tôi không đối đầu với tuyển Việt Nam, có lẽ cũng phải 5 năm. Bản thân tôi luôn theo dõi sự tiến bộ của các cầu thủ Việt Nam. Rõ ràng họ đã tiến bộ rất nhiều. Điều đó khiến tôi ngưỡng mộ.

Ở trận đấu này, tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng. Cảm giác đó thật tuyệt vời, bởi Việt Nam là đội đã bất bại 27 trận. Thành tích này là kết quả của sự nỗ lực. Tôi rất biết ơn vì tập thể tuyển Thái Lan đã chiến đấu hết mình đến những giây phút cuối cùng”, Chanathip chia sẻ sau trận.

Chanathip là đội trưởng tuyển Thái Lan ở trận gặp Việt Nam. (Ảnh: FAT)

Tuyển Việt Nam sớm để Thái Lan mở tỉ số từ phút thứ 10 do công của Sarach Yooyen. Đây là tình huống đối thủ có được bàn thắng nhớ cú sút xa uy lực từ cự ly hơn 20m.

Tuyển Việt Nam sau đó nỗ lực lấy lại thế trận. Thậm chí đã đưa được bóng vào lưới đối phương, tuy nhiên bàn thắng của Tài Lộc không được công nhận do lỗi việt vị.

Sang hiệp 2, những nỗ lực của tuyển Việt Nam không mang lại kết quả. Trong khi đó, Thái Lan lại chuyển sang đá phòng ngự phản công và có được bàn ấn định tỉ số 2-0 ở phút 90+3. Bản thân Chanathip đã xuất phát ngay từ đầu và chơi trọn vẹn 90 phút.

Thái Lan chắc chắn nhất bảng B do hơn thành tích đối đầu với tuyển Việt Nam.

Sau 2 lượt trận, Thái Lan có 6 điểm, hơn Việt Nam 3 điểm, còn Philippines và Bangladesh cùng có 1 điểm. Do thành tích đối đầu được ưu tiên xét trước, nên kể cả Thái Lan có thua ở lượt cuối, tuyển Việt Nam cũng vẫn xếp dưới đối thủ này nếu bằng điểm. Bởi vậy, thầy trò HLV Anthony Hudson đã sớm giành quyền vào chung kết.

“Tuyển Thái Lan đã tiến vào chung kết. Điều cốt lõi của thành quả này là tuân thủ chiến thuật của HLV. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ càng cho cách tiếp cận trận đấu với Việt Nam.

Suy cho cùng, việc tôi có ghi bàn hay kiến tạo hay không không quan trọng bằng kết quả cuối cùng, bởi mục tiêu của tuyển Thái Lan là thắng Việt Nam.

Tôi cảm thấy toàn đội đã nỗ lực hơn 100% sức lực và thực hiện đúng những gì HLV đặt ra”, Chanathip nhấn mạnh.