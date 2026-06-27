Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được "thăng chức" ở đội tuyển Việt Nam

Nguyễn Xuân Son sẽ đảm nhận trọng trách mới.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức công bố Ban cán sự trong đợt tập trung chuẩn bị tham dự AFF Cup 2026. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được Ban huấn luyện tín nhiệm giao trọng trách đội trưởng. Hai đội phó là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son.

Ở đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026 chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò đội phó, hỗ trợ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh. Tuy nhiên, trong đợt tập trung lần này, Đỗ Duy Mạnh đang trong quá trình điều trị và hồi phục chấn thương, vì vậy Ban huấn luyện đã giao trọng trách đội trưởng cho Nguyễn Quang Hải.

Việc được Ban huấn luyện tín nhiệm giao trọng trách đội trưởng tiếp tục cho thấy vai trò của Nguyễn Quang Hải trong tập thể đội tuyển Việt Nam. Không chỉ là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có ảnh hưởng lớn về chuyên môn, tiền vệ sinh năm 1997 còn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, khả năng kết nối các thành viên trong đội và là tấm gương trong tập luyện cũng như sinh hoạt.

Quang Hải là đội trưởng tuyển Việt Nam

Nguyễn Quang Hải cũng là gương mặt quen thuộc trong Ban cán sự ở các cấp độ đội tuyển. Anh từng đeo băng đội trưởng U20 Việt Nam tại Vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017, sau đó là U23 Việt Nam và nay tiếp tục đảm nhận cương vị đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh những đóng góp trong màu áo đội tuyển, Quang Hải vừa trải qua mùa giải 2025/26 thành công cùng CLB Công An Hà Nội khi cùng đội bóng giành chức vô địch V.League, đồng thời được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục góp mặt trong Ban cán sự với vai trò đội phó. Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Son lần đầu tiên góp mặt trong Ban cán sự đội tuyển với cương vị đội phó. Điều này không chỉ phản ánh sự hòa nhập ngày càng tốt của anh trong màu áo đội tuyển, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm với lực lượng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026.

Chia sẻ về lần đầu tiên góp mặt trong Ban cán sự đội tuyển, Nguyễn Xuân Son không giấu được niềm xúc động. Anh nói: “Khi còn thi đấu ở các đội trẻ tại Brazil, tôi từng làm đội trưởng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tín nhiệm góp mặt trong Ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Thành thật mà nói, tôi rất hạnh phúc”.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son

Tiền đạo sinh năm 1997 cho biết anh không cảm thấy áp lực với trọng trách mới, mà xem đó là niềm tự hào và động lực để cống hiến nhiều hơn. “Tôi đã quen với áp lực rồi. Được góp mặt trong Ban cán sự của Đội tuyển Việt Nam là một đặc ân đối với tôi. Đây là điều rất đặc biệt. Tôi sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất để giúp đội tuyển”, Xuân Son chia sẻ.

Nhắc đến mục tiêu tại ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son khẳng định thành công của tập thể luôn được đặt lên trên những cột mốc cá nhân. Anh nhấn mạnh: “Tôi luôn muốn ghi bàn và hướng tới danh hiệu Vua phá lưới. Nhưng nếu tôi là Vua phá lưới mà đội tuyển không vô địch thì điều đó cũng không có nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng nhất vẫn là chiếc cúp vô địch. Tôi muốn cùng đội tuyển bảo vệ thành công danh hiệu này”.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1/7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7. Trong thời gian tập huấn, đội sẽ thi đấu ba trận đấu tập nhằm rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và hoàn thiện các phương án chuyên môn trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026.