Tiền đạo đưa Argentina vào chung kết World Cup từng thi đấu ở Việt Nam, dính chấn thương cực hiểm

Chấn thương ấy từng khiến chân sút người Argentina súy nữa bỏ lỡ giải vô địch thế giới.

Rạng sáng nay (16/7), Lautaro Martinez trở thành người hùng của tuyển Argentina với bàn thắng ở phút 90+2, giúp đội nhà ngược dòng đánh bại tuyển Anh 2-1 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Đó là một bàn thằng mang lại vô vàn cảm xúc. 9 năm trước, tại U20 World Cup 2017, Lautaro Martinez từng ôm hận vì dính thẻ đỏ và nhìn đội nhà thua U20 Anh, dẫn đến việc bị loại ngay từ vòng bảng.

Và trước đó ít lâu, anh còn phải trải qua một trong những ký ức đáng quên nhất sự nghiệp sang Việt Nam thi đấu.

Đó là một buổi tối tháng 5/2017 tại sân Mỹ Đình.

CÚ NGÃ TAI HẠI

Ngày 14/5/2017, U20 Argentina tới Hà Nội đá giao hữu với U22 Việt Nam để chuẩn bị cho U20 World Cup tại Hàn Quốc. Trước đó ít ngày, đội bóng Nam Mỹ đã thắng U20 Việt Nam 4-1 tại TP.HCM.

Trong đội hình trẻ của Albiceleste khi ấy có một tiền đạo 19 tuổi sở hữu vẻ ngoài khá thư sinh, chưa quá nổi tiếng và vẫn đang chơi cho Racing Club ở quê nhà. Tên của anh là Lautaro Martinez.

Giữa hiệp hai, Lautaro Martinez có pha tranh chấp quyết liệt với trung vệ Trần Đình Khương. Cú va chạm mạnh khiến tiền đạo người Argentina đổ gục xuống sân. Khung cảnh sau đó khiến nhiều người tại Mỹ Đình thót tim. Lautaro Martinez được các nhân viên y tế nẹp cổ, đưa lên cáng và chuyển thẳng tới bệnh viện Việt – Pháp.

Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị gãy xương mũi. Đó không phải một chấn thương đơn giản. Và với một cầu thủ chuẩn bị dự U20 World Cup, nguy cơ bỏ lỡ giải đấu là hoàn toàn có thật.

Sau trận thắng U22 Việt Nam 5-0, Lautaro Martinez sau đó phải mặt nạ băng bảo vệ mũi.

Lautaro Martinez cuối cùng vẫn kịp cùng U20 Argentina sang Hàn Quốc, nhưng anh phải đeo chiếc mặt nạ bảo vệ trên gương mặt. Và giải đấu ấy trở thành một cơn ác mộng.

Lautaro Martinez chỉ chơi tổng cộng 102 phút trong cả giải. Trận gặp U20 Anh, Lautaro vào sân từ ghế dự bị rồi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm với Fikayo Tomori. Trận tiếp theo gặp chủ nhà Hàn Quốc, anh phải ngồi ngoài vì án treo giò. Đó đều là 2 trận đấu mà U20 Argentina thua trận.

Đến lượt trận cuối gặp U20 Guinea, Lautaro Martinez ghi cú đúp trong chiến thắng 5-0, nhưng từng đó không đủ để cứu U20 Argentina khỏi cảnh bị loại ngay từ vòng bảng. Đến tận bây giờ, đó là một trong những giải đấu đáng quên nhất của bóng đá trẻ nước này.

Lautaro Martinez thất bại tại U20 World Cup nhưng đang có cơ hội vô địch World Cup lần thứ hai liên tiếp cùng ĐTQG Argentina.

ĐỨNG DẬY SAU THẤT BẠI

Một năm sau biến cố tại Việt Nam, Lautaro Martinez được Inter Milan chiêu mộ với giá 22,7 triệu euro. Và phần còn lại đã trở thành lịch sử.

Tại đây, anh giành ba chức vô địch Serie A, một danh hiệu Vua phá lưới, tấm băng đội trưởng Inter Milan và vị thế của một trong những tiền đạo toàn diện nhất thế giới.

Trong màu áo tuyển Argentina, Lautaro Martinez cũng dần trở thành nhân tố đáng tin cậy. Chân sút này góp công trong chức vô địch Copa America 2021, cùng tuyển Argentina đăng quang World Cup 2022, rồi trở thành người hùng ở Copa America 2024 bằng bàn thắng vàng vào lưới Colombia trong trận chung kết.

Lautaro Martinez ăn mừng chức vô địch World Cup 2022.

Dù vậy, World Cup vẫn luôn là sân khấu khiến Lautaro chịu nhiều áp lực nhất. Tại Qatar năm 2022, anh đánh mất vị trí đá chính vào tay Julian Alvarez sau những vấn đề về thể trạng. Suốt nhiều năm, người ta vẫn nhắc đến việc Lautaro thiếu duyên ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Thế nhưng World Cup 2026 đang dần thay đổi mọi thứ. Lautaro Martinez đã ghi bàn vào lưới Jordan ở vòng bảng để giải tỏa áp lự. Và rồi trước tuyển Anh, Lautaro xuất hiện đúng vào khoảnh khắc Argentina cần anh nhất.