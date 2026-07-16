Ly kỳ bức ảnh Messi tắm cho Yamal 19 năm trước và cuộc hẹn định mệnh ở chung kết World Cup

19 năm sau ngày lúng túng tắm cho một em bé tại sân Camp Nou, Lionel Messi lại bước vào trận chung kết World Cup để đối đầu chính cậu bé ấy: Lamine Yamal.

Tháng 12/2007, trong một chiến dịch từ thiện của UNICEF phối hợp với Barca và tờ báo Diario Sport, Messi được xếp ngẫu nhiên để chụp hình cùng một em bé vài tháng tuổi đến từ khu phố Roca Fonda, thành phố Mataró.

Đứa trẻ ấy là Lamine Yamal.

Bức ảnh nổi tiếng ghi lại khoảnh khắc Messi cúi xuống chiếc chậu nhựa nhỏ, lóng ngóng tắm cho cậu bé với vẻ mặt vừa tập trung vừa bối rối. Nhiếp ảnh gia Joan Monfort sau này kể lại rằng cả ê-kíp phải rất vất vả mới hoàn thành được bộ ảnh bởi Messi thực sự không biết phải tương tác với em bé như thế nào.

Không ai trong căn phòng hôm đó có thể tưởng tượng được điều gì đang chờ họ ở phía trước. Không ai biết cậu bé đang nằm trong chiếc chậu nước ấy rồi sẽ lớn lên trong màu áo lò La Masia, phá hàng loạt kỷ lục của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha.

Cũng chẳng ai nghĩ chàng trai đang lúng túng bế em bé ấy lại có thể kéo dài sự nghiệp đỉnh cao của mình thêm gần hai thập kỷ nữa.

Messi bế Yamal trên tay.

Với việc Argentina và Tây Ban Nha gặp nhau ở trận chung kết World Cup 2026, bóng đá thế giới sẽ chứng kiến một trong những cuộc hội ngộ kỳ lạ nhất lịch sử thể thao. Messi sẽ đối đầu với người mà anh từng tắm cho hồi còn bé. Nghe giống một kịch bản Hollywood hơn là đời thực.

Nhưng điều khiến câu chuyện ấy trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở sự trùng hợp. Điều đáng kinh ngạc hơn nằm ở Messi.

Năm 2006, khi Messi lần đầu dự World Cup trên đất Đức, Yamal còn chưa chào đời.

Năm 2010, khi Messi bước vào kỳ World Cup thứ hai với kỳ vọng trở thành Maradona mới, Yamal mới 3 tuổi.

Năm 2014, khi Messi bật khóc sau thất bại trước Đức ở Rio de Janeiro, cậu bé ấy mới đang học tiểu học.

Năm 2018, khi tuyển Argentina hỗn loạn dưới thời HLV Jorge Sampaoli, Yamal mới 11 tuổi.

Năm 2022, Messi cuối cùng cũng nâng cao chiếc cúp vàng ở Qatar, Yamal vẫn chỉ là một tài năng tuổi thiếu niên của học viện La Masia.

Và giờ đây, năm 2026, sau 20 năm kể từ lần đầu bước ra sân khấu World Cup, Messi vẫn còn ở đó. Vẫn đủ bản lĩnh để đưa Argentina tiến sâu. Vẫn đủ quan trọng để mọi đối thủ phải dành sự chú ý đặc biệt. Vẫn đủ đẳng cấp để mơ về thêm một trận chung kết nữa.

Messi có 2 pha kiến tạo để giúp Argentina ngược dòng trước tuyển Anh trong vòng hơn 5 phút.

Trong thời đại bóng đá hiện đại ngày càng đòi hỏi tốc độ, sức mạnh và cường độ vận động khủng khiếp, việc một cầu thủ vẫn còn khả năng cạnh tranh đỉnh cao ở tuổi 39 đã là điều hiếm thấy. Còn việc cầu thủ ấy tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào tới chung kết World Cup gần hai thập kỷ sau lần đầu xuất hiện gần như là điều không tưởng.

Messi đã trải qua quá nhiều thế hệ cầu thủ. Anh từng thi đấu cùng thời với Zidane, Henry, Klose, Xavi, Iniesta, Rooney hay Ronaldo Nazario, rồi cùng thống trị bóng đá thế giới với Cristiano Ronaldo, Modric, Neymar, Hazard, Mbappe… Và bây giờ là Yamal, gương mặt đại diện cho thế hệ ngôi sao bóng đá tiếp theo.

Sự nghiệp của nhiều huyền thoại đã bắt đầu và kết thúc trong khoảng thời gian Messi vẫn hiện diện ở đỉnh cao. Đó không còn là sự xuất sắc thông thường nữa. Đó là sự bền bỉ đầy khó tin.

Lamine Yamal liệu có thể giành cúp vàng World Cup ở tuổi 19?

Còn với Yamal, việc được đối đầu Messi ở trận đấu lớn nhất hành tinh sẽ là khoảnh khắc mà bất kỳ nhà biên kịch nào cũng phải ghen tị.

Từ một em bé vô danh trong chiếc chậu nhựa ở Camp Nou đến người lĩnh trọng trách đưa Tây Ban Nha trở lại ngai vàng thế giới, từ người được Messi bế trên tay đến đối thủ của Messi ở chung kết World Cup, khoảng cách giữa hai mốc thời gian ấy là 19 năm.

Người hâm mộ vẫn thường đùa rằng Messi đã "nhả vía" cho Yamal từ ngày hôm đó. Dĩ nhiên, thành công của một cầu thủ không đến từ may mắn hay những câu chuyện tâm linh. Nhưng bóng đá luôn đẹp bởi nó có những khoảnh khắc khiến người ta tin rằng số phận đôi khi cũng biết cách tạo ra sự lãng mạn cho riêng mình.

Biết đâu, khi tiếng còi khai cuộc trận chung kết vang lên, Messi sẽ nhìn sang phía đối diện và bất giác nhớ về buổi chiều tháng 12 năm 2007 ấy. Ngày mà anh chỉ đang cố gắng hoàn thành một buổi chụp hình từ thiện. Ngày mà anh không thể nào tưởng tượng nổi cậu bé đang nghịch nước trước mặt mình rồi sẽ trở thành đối thủ trong trận đấu lớn nhất hành tinh.

Và cũng là ngày mà số phận, có lẽ, đã âm thầm viết nên một cuộc hẹn kéo dài suốt gần hai thập kỷ!