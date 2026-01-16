Tiền đạo Đình Bắc dẫn đầu cuộc đua đặc biệt tại giải U23 châu Á

Trước khi vòng tứ kết khởi tranh, trang chủ LĐBĐ châu Á đã tổ chức cuộc bầu chọn Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng giải U23 châu Á 2026. Tổng cộng 8 pha lập công được đưa vào danh sách bầu chọn.

Tính đến thời điểm 14h00 ngày 16/1, bàn thắng của Đình Bắc ghi vào lưới U23 Saudi Arabia đang dẫn đầu với số phiếu bầu chọn lên tới 88,28%, vượt rất xa các đối thủ còn lại.

Đình Bắc dẫn đầu cuộc bầu chọn

LĐBĐ châu Á bình luận về bàn thắng này: "Vào sân trong hiệp hai, Đình Bắc đã ghi bàn thắng quyết định của trận đấu. Bằng tốc độ nhanh nhẹn của mình, anh đột phá vào vòng cấm trước khi tung cú sút cực mạnh vào khoảng trống giữa thủ môn Hamed Yousef và cột dọc".

Siêu phẩm của Đình Bắc

Đáng chú ý, Đình Bắc chính là người mở ra tình huống dẫn đến bàn thắng sau nỗ lực tranh cướp bóng ngay bên phần sân đối phương. Cú sút từ góc rất hẹp của anh khiến thủ môn Saudi Arabia bị bất ngờ và đành bất lực vào lưới nhặt bóng. Pha lập công giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 và tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng A.

Đây là bàn thắng thứ hai của Đình Bắc tại giải U23 châu Á 2026. Anh là tuyển thủ U23 Việt Nam thứ 3 trong lịch sử ghi được ít nhất 2 bàn tại một kỳ U23 châu Á, sau Quang Hải (2018) và Bùi Vĩ Hào (2024).