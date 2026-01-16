Báo Trung Quốc: “Nếu đá hiệp phụ, U23 Việt Nam sẽ thắng nhờ 2 điều”

Tại vòng tứ kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đối đầu với U23 UAE. Truyền thông Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm lớn đến trận đấu. Bởi đội thắng trong cặp đấu U23 Việt Nam vs U23 UAE có thể sẽ gặp U23 Trung Quốc tại bán kết.

Trang Sohu (Trung Quốc) nhận định: “Xét đến hàng phòng ngự vững chắc của U23 Việt Nam và những điểm yếu trong tấn công của U23 UAE, trận đấu này nhiều khả năng sẽ kết thúc với ít bàn thắng.

Dự đoán: U23 Việt Nam sẽ thắng 1-0 hoặc 2 đội hòa nhau 1-1. Nếu trận đấu phải đá hiệp phụ, U23 Việt Nam sẽ thắng nhờ 2 điều. Thứ nhất là nền tảng thể lực dồi dào, thứ hai là khả năng phòng ngự kiên cường”.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá U23 Việt Nam đủ sức đánh bại U23 UAE

Sohu cũng phân tích thêm về U23 Việt Nam: “U23 Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng. Họ ghi được 5 bàn thắng và chỉ nhận 1 bàn thua. Hệ thống tấn công và phòng ngự của họ hoạt động trơn tru, tinh thần và khả năng thực thi chiến thuật đều ở mức cao.

Về mặt nhân sự, U23 Việt Nam có đầy đủ các quân bài tốt nhất. U23 Việt Nam cũng đang cho thấy hiệu quả tấn công rất tốt khi dứt điểm ít nhưng vẫn có bàn thắng. 2 chân sút Đình Bắc và Văn Khang đang chiếm 60% số bàn thắng của toàn đội.

Với sơ đồ 3 trung vệ, U23 Việt Nam thường kiểm soát bóng ít hơn đối thủ với chỉ trung bình 40% mỗi trận. Ngược lại, họ phản công sắc sảo và tận dụng tốt các sai lầm từ đối phương để ghi bàn thắng quyết định”.

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 UAE diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam).