"Tiên cá" khóc ở SEA Games 33 là ai?

Các diễn biến SEA Games 33 vẫn đang nhận được sự quan tâm từ công chúng. Ngoài thành tích của đoàn thể thao Việt Nam, những câu chuyện bên lề cũng được chia sẻ. Mới nhất, vụ kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên bật khóc ở SEA Games sau khi gặp lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Theo đó, vào tối 13/12, tại nhà thi đấu môn bơi, Mỹ Tiên đã giành HCB ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Ban đầu Mỹ Tiên vui vẻ lên bục nhận huy chương nhưng sau đó, một lãnh đạo của Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam đã trao đổi ngắn với cô, góp ý về kỹ thuật thi đấu khiến Mỹ Tiên bật khóc nức nở.

Mỹ Tiên bật khóc sau khi gặp lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam (Ảnh: Hải Đăng)

Được biết, Võ Thị Mỹ Tiên (nickname là Ốc Tiêu) sinh năm 2005, trong gia đình thuần nông tại xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An (nay là Tây Ninh).

Gia đình không có ai theo nghiệp thể thao nhưng năm Mỹ Tiên 10 tuổi, năng khiếu bơi lội của cô tình cờ được các huấn luyện viên Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh biết đến trong một lần tuyển chọn VĐV cho các tuyển trẻ.

Chỉ 2 năm sau - 12 tuổi, Mỹ Tiên chính thức ghi tên mình trên đường đua xanh khi giành thứ hạng cao tại giải bơi trong nước và khu vực. 13 tuổi, Mỹ Tiên giành 2 HCB và 3 HCĐ tại giải Bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á năm 2019. Cũng từ đó, tại các giải trẻ hàng năm, Mỹ Tiên luôn mang về số huy chương nhiều nhất cho Đội tuyển bơi Long An (nay là Tây Ninh).

Tại SEA Games 30 năm 2019, khi chưa tròn 14 tuổi, Mỹ Tiên đã lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu. Và chỉ 1 năm sau - 2020, Mỹ Tiên được biết đến rộng rãi khi phá 2 kỷ lục của siêu kình ngư Ánh Viên.

Mỹ Tiên và Ánh Viên

Hiện tại, Mỹ Tiên là một trong những vận động viên bơi lội nữ nổi bật nhất của Việt Nam hiện nay. Cô được xem là gương mặt tiêu biểu của thế hệ kình ngư kế cận Ánh Viên, gánh vác kỳ vọng thành tích cho bơi lội nữ Việt Nam trong giai đoạn mới, đặc biệt ở các nội dung hỗn hợp và ếch.

Ở đấu trường trong nước, Võ Thị Mỹ Tiên liên tục ghi dấu ấn tại các giải vô địch quốc gia. Năm 2025, cô thi đấu thuyết phục khi giành nhiều huy chương vàng và phá kỷ lục quốc gia ở một số nội dung quan trọng như 100m hỗn hợp cá nhân, 100m ếch và 200m ếch.

Ở đấu trường quốc tế, Võ Thị Mỹ Tiên là đại diện thường xuyên của đội tuyển bơi Việt Nam tại các giải lớn. Cô được trao suất đặc cách tham dự Olympic Paris 2024 ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Dù chưa thể vượt qua vòng loại, Mỹ Tiên vẫn đạt thành tích cá nhân tốt nhất, cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai.

Mỹ Tiên được đặc cách dự Olympic Paris 2024 ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân

Trên MXH, Mỹ Tiên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cũng như tập luyện, thi đấu. Sau sự việc bật khóc vì HCB, cô nàng chia sẻ: "Ai cũng muốn chiến thắng, nhưng phải chiến thắng bản thân mình trước. Sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân. Cảm ơn mọi người đã luôn bên 'Ốc Tiêu'". Ngày 15/12, Mỹ Tiên sẽ có ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 33.

Bài đăng mới nhất của Mỹ Tiên

Về chuyện tình cảm, Mỹ Tiên đang hẹn hò Phạm Thanh Bảo, một kình ngư tài năng khác của Việt Nam. Ngày 14/12 vừa qua, sau khi giành HCV ở nội dung sở trường 200m bơi ếch nam, Thanh Bảo đã ăn mừng bằng cách tạo hình chữ T để động viên Mỹ Tiên.

Thanh Bảo và Mỹ Tiên

Hình ảnh khi tập luyện và thi đấu của Mỹ Tiên

Nhan sắc đời thường của kình ngư 20 tuổi

