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Tiễn biệt tác giả lời hát 'Trái Đất này là của chúng mình'

Ngọc Ánh - Hoàng Tuyên
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Lễ tang nhà thơ Định Hải diễn ra sáng 4/9 tại Hà Nội. Cuộc đời ông được nhắc nhớ bằng chính những giá trị mà ông theo đuổi suốt nhiều thập kỷ. Đó là sự trong trẻo của tuổi thơ, lòng nhân ái và tình yêu con người. Di sản của nhà thơ Định Hải không chỉ nằm ở những trang sách, mà còn ở những câu thơ được nhiều thế hệ trẻ em đọc, nhớ và hát.

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Nhà thơ Định Hải - tác giả bài thơ Bài ca Trái Đất - đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa 30/8. Lễ tang diễn ra sáng 4/9 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

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Gia đình nhà thơ Định Hải tề tựu nói lời tiễn biệt. Nhà thơ Định Hải tên thật là Nguyễn Biểu, sinh năm 1937 tại Định Hải (Thanh Hóa). Sau khi tốt nghiệp, ông công tác ở Bộ Giáo dục, sau đó làm biên tập viên ở NXB Kim Đồng. Nhà thơ Định Hải từng có thời gian làm Tổng biên tập tạp chí Tuổi xanh và Trưởng ban Văn học thiếu nhi (Hội Nhà văn Việt Nam).

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Lấy địa danh Định Hải (Thanh Hóa) - nơi chôn nhau cắt rốn làm bút danh, cuộc đời nhà thơ đã chưng cất và dành dụm những cảm xúc tốt đẹp nhất để sáng tác cho thiếu nhi. Không thể nói khác, thơ Định Hải như phép cộng giữa yếu tố thẩm mỹ và yếu tố giáo dục, giúp nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam có thêm hành trang khôn lớn mỗi ngày. Đồng nghiệp, người thân đến viếng nhà thơ Định Hải đều nhắc tới sự nghiệp thi ca của ông với những lời trân trọng.

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Thành viên Hội Nhà văn Việt Nam viếng nhà thơ Định Hải. Ông bắt đầu làm thơ từ khi còn học cấp hai. Từ năm 1954, thơ của ông đã xuất hiện trên báo với tên Nguyễn Biểu. Những sáng tác đầu tiên sớm được ghi nhận, trong đó Quê ta một dải Bắc - Nam giành giải Khuyến khích của báo Tiền Phong năm 1955

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Nhà thơ Định Hải sáng tác rất nhiều thể loại cho thiếu nhi như truyện ngắn, truyện thơ, thơ, hoạt cảnh, viết lời cho các bộ phim hoạt hình. Bên cạnh tác phẩm văn xuôi giai đoạn khởi nghiệp như Hoa mùa xuân, Bàn tay gieo hạt, nhà thơ Định Hải chủ yếu viết thơ thiếu nhi. Ông từng chia sẻ giải thưởng cao quý nhất chính là khoảnh khắc hàng triệu trẻ em Việt Nam rộn ràng cất cao tiếng hát: "Trái Đất này là của chúng mình”.

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Lễ viếng diễn ra từ 9h-10h sáng 4/9. Lễ truy điệu diễn ra lúc 10h. Nhà thơ được an táng tại công viên tưởng niệm Thiên Đức (Phú Thọ). Nhiều sáng tác của Định Hải đi vào sách giáo khoa và gắn bó với nhiều thế hệ học sinh như Gọi bạn, Vẽ quê hương, Một mái nhà chung, Nếu chúng mình có phép lạ và Bài ca Trái Đất. Năm 2007, nhà thơ Định Hải được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho các tác phẩm Những tục ngữ gặp nhau, Bài ca Trái Đất và Bao nhiêu điều lạ. Trước đó, ông nhận nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Văn nghệ Hà Nội cho các tác phẩm viết về thiếu nhi.

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Người thân, bạn bè viết sổ tang, tiễn đưa nhà thơ Định Hải về miền mây trắng.

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Niềm xúc động của gia đình trong phút truy điệu nhà thơ Định Hải. Nhà văn, nhà báo Nguyễn Như Mai chia sẻ với Tiền Phong rằng nhà thơ Định Hải là "anh phụ trách thiếu nhi rất vui vẻ, gần gũi". Trong những ngày sơ tán, ông sáng tác và thể hiện những tiết mục rất hấp dẫn, hài hước, lại cùng các bạn đồng nghiệp biểu diễn múa rối được các em và bà con thích thú.

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Trong lời điếu, nhà thơ Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - khẳng định nhà thơ Định Hải dành phần lớn cuộc đời sáng tác cho thiếu nhi. Tuổi thơ nhiều thiếu thốn cùng tình yêu dành cho mẹ và quê hương trở thành chất liệu nuôi dưỡng thế giới thơ trong trẻo, giàu lòng nhân ái. "Trong sự nghiệp, ông để lại nhiều tác phẩm gắn bó với nhiều thế hệ độc giả nhỏ tuổi. Nổi bật nhất là bài thơ Bài ca Trái Đất, sau được nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc thành ca khúc Trái Đất này là của chúng mình. Qua hình ảnh Trái Đất như ngôi nhà chung, tác phẩm gửi gắm thông điệp về hòa bình, tình yêu thương và quyền được sống hạnh phúc của trẻ em trên khắp thế giới", nhà thơ Nguyễn Bình Phương nói.

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Tiếng nhạc Trái Đất này là của chúng mình đưa tiễn nhà thơ Định Hải về miền mây trắng.

Tags

Trái đất

Hội Nhà Văn Việt Nam

nhà thơ

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