Tiễn biệt tác giả lời hát 'Trái Đất này là của chúng mình'

Lễ viếng diễn ra từ 9h-10h sáng 4/9. Lễ truy điệu diễn ra lúc 10h. Nhà thơ được an táng tại công viên tưởng niệm Thiên Đức (Phú Thọ). Nhiều sáng tác của Định Hải đi vào sách giáo khoa và gắn bó với nhiều thế hệ học sinh như Gọi bạn, Vẽ quê hương, Một mái nhà chung, Nếu chúng mình có phép lạ và Bài ca Trái Đất. Năm 2007, nhà thơ Định Hải được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho các tác phẩm Những tục ngữ gặp nhau, Bài ca Trái Đất và Bao nhiêu điều lạ. Trước đó, ông nhận nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Văn nghệ Hà Nội cho các tác phẩm viết về thiếu nhi.