Tiền ảo Trung Quốc: Ngân hàng trung ương phát hành, Alibaba và Tencent thúc đẩy, khả năng xử lý giao dịch gấp nhiều lần Libra của Facebook

Cuộc chạy đua tiền ảo của các ông lớn trên thế giới

Theo Paul Schulte – cựu Trưởng phòng Chiến lược tài chính toàn cầu của Ngân hàng Xây Dựng Trung Hoa (China Construction Bank - CCB), các đại tập đoàn trong nền kinh tế đứng thứ hai thế giới sẽ tham gia dự án tiền ảo gồm: Ngân hàng Xây Dựng Trung Hoa, Ngân hàng Công Thương Trung Hoa (Industrial and Commercial Bank of China – ICBC), Ngân hàng Trung Hoa (Bank of China), Ngân hàng Nông Nghiệp Trung Hoa (Agriculture Bank of China), hai tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc là Alibaba và Tencent, cùng tập đoàn Union Pay.

Một tập đoàn kinh tế lớn của Trung Quốc cũng sẽ tham gia dự án tiền ảo này nhưng tên tuổi của họ vẫn nằm trong vòng bí mật.

Các tập đoàn kinh tế trên đã hợp tác cùng phát triển công nghệ tiền ảo riêng cho Trung Quốc từ năm 2018 và đồng tiền mới có thể phát hành vào tháng 11 năm nay. Danh tính của đồng tiền này cũng chưa được công bố.

Đồng tiền ảo mới sẽ tuân theo một lộ trình vạch sẵn. Các tập đoàn kinh tế chịu trách nhiệm đưa tiền ảo vào lưu thông trong thị trường đại lục, đồng thời đảm bảo sự cân bằng thanh toán giữa đồng Nhân dân tệ và tiền ảo mới.

Chính quyền Trung Quốc mong muốn Alibaba và Tencent thúc đẩy người dân châu Á và Bắc Mỹ sử dụng tiền ảo của Trung Quốc.

Đây là dự án mang tính đối trọng với dự án tiền ảo Libra của Facebook. Đồng tiền ảo thuộc về thế giới tư bản đã thu hút sự hỗ trợ của các ngân hàng trung ương và các công ty như Mastercard và Uber ở Hoa Kỳ, Vodaphone ở Anh và Mercado Pago ở Argentina.

Bên cạnh Libra, vào tháng 8/2019, Thống đốc Ngân hàng Anh là Mark Carney cũng đề xuất ý tưởng về một loại tiền tệ mới do một số ngân hàng trung ương các quốc gia hậu thuẫn để thay thế đồng Đô la Mỹ trong rổ tiền tệ dự trữ toàn cầu.

Đồng tiền ảo mới sẽ tối ưu hơn Libra ?

So với hai loại tiền ảo trên, tiền ảo mới của Trung Quốc không cần hỗ trợ gián tiếp từ thế lực nhà nước, mà ngân hàng trung ương của Trung Quốc sẽ là ngân hàng đầu tiên trên thế giới phát hành tiền ảo.

Trong bài phát biểu ở Diễn đàn Tài chính Trung Quốc 40 (China Finance 40 Forum) ngày 10/8/2019, ông Mu Changchun - Phó Giám đốc bộ phận thanh toán của Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa (People’s Bank of China - PBOC) từng tiết lộ về "hệ thống hai tầng" trong quản lý đồng tiền ảo mới ở Trung Quốc.

Theo đó, phía ngân hàng trung ương sẽ kiến tạo và quản lý tiền ảo, còn nhóm đối tác doanh nghiệp sẽ mua lại toàn bộ lượng tiền ảo này và phân phối chúng vào thị trường.

Ngoài việc ngăn chặn các ngân hàng khu vực, giới chuyên gia đánh giá hệ thống hai tầng này được thiết kế để "kiềm chế" các tài sản mã hóa khác và củng cố chủ quyền tiền tệ quốc gia của Trung Quốc.

Chúng đảm bảo ngân hàng trung ương duy trì kiểm soát chính sách tiền tệ, tăng khả năng sử dụng tiền tệ trong thị trường và khuyến khích cạnh tranh giữa các tổ chức nhận tiền điện tử.

Có hai điểm khác biệt quan trọng giữa tiền ảo Trung Quốc và các loại hình tiền ảo khác trên thế giới.

Điểm khác biệt đầu tiên là khả năng xử lý giao dịch. Các ngân hàng của Trung Quốc đã nghiên cứu số lượng giao dịch trên internet ở Trung Quốc trong riêng ngày 11/11 và nhận thấy có hơn 90.000 giao dịch diễn ra mỗi giây.

Như thế, ngay cả đồng Libra cũng không thể đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch của người Trung Quốc. Vì vậy, họ quyết định nâng tốc độ xử lý lên. Đồng tiền ảo mới của Trung Quốc có thể xử lý hơn 300.000 giao dịch mỗi giây.

Điểm khác biệt thứ hai là nguồn cung, thay vì sử dụng thuật toán để hạn chế nguồn cung như Bitcoin của Satoshi Nakamoto, đồng tiền ảo mới sẽ được ngân hàng trung ương của Trung Quốc kiểm soát lượng phát hành.

Chính giới nước này hy vọng đồng tiền ảo mới sẽ thay thế tiền xu và ngân phiếu (physical notes) đang lưu hành đồng thời ổn định thị trường tài chính của Trung Quốc vốn đang chịu nhiều bất lợi trong thương chiến Mỹ - Trung.