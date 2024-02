Tiệm vàng đông nghịt người dù chưa tới ngày Vía Thần Tài: Không phải cứ mua là có lộc, cần lưu ý những điều này

Đầu năm mới, đặc biệt trong ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng, nhiều người dân thường tìm đến việc mua vàng với mong muốn rước lộc vào nhà, coi đó như một nghi lễ truyền thống để cầu may mắn và thịnh vượng cho cả năm. Với quan niệm rằng vàng là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực, không ít người tin rằng việc sở hữu vàng sẽ giúp họ thu hút tài lộc và may mắn.

Mua vàng đầu năm còn thể hiện tâm lý tích cực và lạc quan; nó như một cam kết không lời về một khởi đầu mới, đầy hy vọng và thành công. Đây cũng là cách để nhiều người thể hiện lòng biết ơn đối với những gì họ đã có và niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến. Dù chưa đến ngày Vía Thần Tài nhưng nhiều tiệm vàng ở Hà Nội đã có rất đông người dân đến xếp hàng chờ mua, gây hết vàng gián đoạn khiến cửa hàng phải hẹn khách quay lại sau.

Đối với nhiều người, việc mua vàng không chỉ là một hành động mang tính cá nhân mà còn là cách kết nối với cộng đồng, chia sẻ niềm vui và sự hân hoan của dịp lễ. Nó mang lại cảm giác hòa nhập và gắn bó với truyền thống, văn hóa.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng việc mua vàng đôi khi cũng gây ra áp lực tài chính cho những người mua vượt quá khả năng của mình chỉ vì muốn tuân theo phong tục. Điều này đôi khi dẫn đến tình trạng lo lắng và căng thẳng sau khi nhu cầu mua sắm được thỏa mãn.

Bởi vậy, để hiểu đúng tinh thần mua vàng lấy may đầu năm, không bị kích thích mua sắm quá tay dẫn tới hao tài tốn của, có một số điều đại kỵ mà bạn nên tránh.

1. Không nên mua vàng giả

Nhiều người cho rằng, mua vàng thật tốn nhiều tiền nên mua vàng giả tượng trưng là được. Đặc biệt đối với những người không dư dả tài chính nhưng vẫn muốn thực hiện tục cầu may đầu năm này.

Với quan niệm đầu năm mua vàng để cầu may, nhưng việc lựa chọn mua vàng giả để hi vọng vận may sẽ đến không chỉ là một quyết định thiếu sáng suốt mà còn mang lại nhiều hậu quả không lường trước được. Vàng giả, không những không có giá trị kinh tế, mà còn không mang lại giá trị tâm linh nếu bạn tin vào điều đó.

Mua vàng giả, ngoài việc bạn đã mất tiền oan mà còn có thể phạm phải luật pháp nếu mua phải hàng giả, hàng nhái, gây tổn hại đến uy tín của các thương hiệu và làm nảy sinh hoạt động gian lận trên thị trường. Thay vào đó, bạn nên cân nhắc việc đầu tư vào những khoản mua sắm có giá trị thực sự, dù là vàng thật hay các hình thức đầu tư khác, để đảm bảo an toàn cho tài chính của mình và góp phần vào sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế.

Hãy nhớ rằng, may mắn không chỉ đến từ việc sở hữu những vật phẩm phong thủy, mà còn đến từ sự nỗ lực, làm việc chăm chỉ và quyết định thông minh trong cuộc sống hàng ngày.

2. Không nên mua vàng đã qua sử dụng hoặc đã sửa chữa

Việc mua vàng trong ngày đầu năm mới thường được xem là biểu tượng cho sự giàu có và may mắn. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng và tránh mua vàng đã qua sử dụng hoặc đã được sửa chữa. Đây không chỉ là vấn đề về giá trị vật chất mà còn liên quan đến tâm linh và quan niệm về sự tinh khiết, khởi đầu mới mẻ.

Trong văn hóa phong thủy, vàng mới tượng trưng cho sự khởi đầu thuận lợi, mang lại nguồn năng lượng tích cực. Mua vàng đã qua sử dụng có thể mang theo năng lượng của người chủ cũ, không phản ánh được ý nghĩa của việc bắt đầu một năm mới với những điều tốt lành và thuận buồm xuôi gió.

Ngoài ra, vàng đã sửa chữa có thể không còn giữ được giá trị nguyên bản, cả về mặt thẩm mỹ lẫn chất lượng. Những ngày đầu năm mới cần những thứ nguyên sơ và hoàn hảo để tạo nền tảng vững chắc cho một năm đầy ắp sự thịnh vượng và thành công. Vì vậy, hãy cân nhắc chi tiêu một cách thông minh để mua vàng mới, tránh lựa chọn những món đồ không mang đến giá trị trọn vẹn nhất.

3. Tránh mua vàng có hình thù kỳ quặc, xung khắc bản mệnh hoặc không mang ý nghĩa tốt lành

Trong ngày đầu năm mới, nhiều người có thói quen mua vàng với hy vọng mang lại may mắn và thịnh vượng cho cả năm. Tuy nhiên, không phải mẫu vàng nào cũng phù hợp với mục đích này. Cần tránh mua vàng có hình thù kỳ quặc, không hợp với bản mệnh hoặc không chứa đựng ý nghĩa tốt lành.

Theo quan niệm dân gian, hình thù của vàng không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn liên quan đến vận khí của người sở hữu. Vàng có hình dáng kỳ dị có thể làm rối loạn nguồn năng lượng tích cực, từ đó ảnh hưởng đến may mắn và tài lộc của gia chủ. Mặt khác, kiểu dáng vàng phải phù hợp với tuổi, mệnh và phong thủy của người mua để nâng cao hiệu quả phát huy vận may.

Ngoài ra, vàng mang ý nghĩa tốt lành như hình con giáp, hoa lá, biểu tượng phong thủy hay các con số may mắn thường được ưa chuộng. Những mẫu vàng này không chỉ là vật phẩm trang sức đẹp mắt mà còn là biểu trưng cho sự giàu sang, hạnh phúc và sự bình an trong năm mới.

Vì vậy, khi lựa chọn mua vàng ngày đầu năm, hãy cân nhắc kỹ lưỡng về mẫu mã và ý nghĩa, tránh những sản phẩm không hợp mệnh hoặc thiếu tính chất tốt lành để mở đường cho một năm mới an khang và thịnh vượng.

4. Không nên mua vàng với số lượng không may mắn

Khi mua vàng, bạn cũng nên tránh mua vàng với số lượng không may mắn theo quan niệm dân gian như số lẻ hoặc các con số không tốt.

Trong văn hóa dân gian, nhiều người lại kiêng kỵ mua vàng với số lượng không may mắn như số lẻ hoặc những con số được cho là không tốt.

Theo quan niệm, số lẻ thường không được ưa chuộng bởi người xưa tin rằng chúng không mang lại sự cân bằng và hoàn chỉnh. Trong khi đó, số chẵn lại tượng trưng cho sự đôi lứa, gắn bó và viên mãn. Đặc biệt, trong mua sắm vàng, người ta thường tránh những số như 4 - âm thanh gần giống với chữ "tử" tức là cái chết, hay số 7 được cho là mang lại xui xẻo trong một số nền văn hóa Á Đông.

Người ta quan niệm rằng, mua vàng với số lượng tốt như số chẵn hoặc những con số mang ý nghĩa may mắn sẽ thu hút tài lộc, may mắn, và sự thịnh vượng trong suốt năm. Do đó, việc mua vàng theo số lượng hợp lý và may mắn được xem là một phần của nghi lễ đón tài đón lộc vào dịp năm mới.

5. Không mua vàng trong tâm trạng vội vã, bực bội hoặc có suy nghĩ tiêu cực

Việc mua vàng nên được thực hiện trong tâm trạng bình tĩnh và lạc quan. Khi tâm trạng vội vã hay bực bội, hoặc mang theo suy nghĩ tiêu cực như so kè, tranh đua với người khác, hành động mua vàng có thể không còn ý nghĩa như mong đợi.

Vàng là biểu tượng của sự sung túc và giàu có, việc mua vàng trong tâm trạng không tốt có thể khiến cho việc trao đổi không còn mang lại cảm giác phấn khích hay vui vẻ. Đầu năm mới là thời điểm để tái tạo năng lượng, hướng đến những bắt đầu mới đầy tích cực. Do đó, việc giữ tâm hồn thanh thản, lạc quan khi mua vàng không chỉ giúp tăng cảm giác hạnh phúc và thoải mái mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần tạo nền móng cho một năm mới an lành và thịnh vượng.

Vì vậy, trước khi quyết định mua vàng, hãy dành thời gian để tĩnh tâm và xua tan những suy nghĩ tiêu cực. Một tâm hồn tĩnh lặng và một nụ cười rạng rỡ sẽ là điềm lành cho một năm mới đầy may mắn và thành công.

6. Tránh mua vàng vào thời điểm không thuận lợi theo tuổi, can chi hoặc phong thủy cá nhân.

Khi bắt đầu năm mới, việc mua vàng được nhiều người coi là bước khởi đầu may mắn, góp phần mang lại tài lộc và thịnh vượng. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc mua vàng cũng là quyết định sáng suốt, nhất là khi xét đến tuổi, can chi hoặc phong thủy cá nhân.

Trong phong thủy và văn hóa Á Đông, việc chọn lựa ngày mua vàng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Theo tục lệ, mỗi người đều có những thời điểm thuận lợi hoặc không thuận lợi dựa trên tuổi (theo năm âm lịch) và can chi của họ. Ví dụ, một người sinh năm Thân không nên mua vàng vào những ngày Thân vì đây được cho là thời điểm xung khắc, có thể mang lại điềm không may mắn.

Ngoài ra, phong thủy cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng khi quyết định mua vàng. Mỗi người có một bản mệnh phong thủy khác nhau và điều này ảnh hưởng đến việc lựa chọn vật phẩm may mắn. Vàng, tuy là biểu tượng của giàu sang, nhưng không phải lúc nào cũng hợp với mệnh của tất cả mọi người. Có người mệnh Hỏa có thể không thích hợp với việc mua vàng vào dịp đầu năm mới, bởi vàng thuộc hành Kim có thể gây xung đột với mệnh của họ. Tuy nhiên, điều này cũng không cần khắt khe và cứng nhắc quá, vì dù sao việc mua một chút vàng cũng là điều lấy may, không nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng tài vận hay xung khắc bản mệnh.

Do đó, trước khi mua vàng trong ngày đầu năm mới, việc tìm hiểu và tham khảo ý kiến của chuyên gia phong thủy hoặc xem bảng tử vi, lịch vạn niên để chọn ngày giờ hợp tuổi, hợp mệnh là điều cần thiết để tránh những lựa chọn không may mắn, góp phần đảm bảo một năm mới tràn đầy tài lộc và hạnh phúc.

Nhớ rằng, mua vàng ngày vía Thần Tài là để cầu may và tài lộc, nên mọi hành động và ý định khi mua nên được thực hiện một cách thoải mái và tích cực.