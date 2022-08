Tiềm lực tài chính Hoa Kỳ - Nền tảng giúp Chubb Life Việt Nam lớn mạnh

Chìa khoá thành công của Chubb Life Việt Nam

Báo cáo tài chính 2021 của Chubb Life Việt Nam (thuộc khối kinh doanh bảo hiểm nhân thọ toàn cầu của Chubb) ghi nhận tổng doanh thu 5.112 tỷ đồng và tổng tài sản 15.079 tỷ đồng.

Trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.499 tỷ đồng, gấp 9 lần so với năm 2009. Chubb Life Việt Nam còn là công ty bảo hiểm nhân thọ (BHNT) hiếm hoi trên thị trường có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ sau hơn 4 năm từ khi thành lập, tăng trưởng liên tục và duy trì mạch lợi nhuận trong 13 năm liên tiếp cho đến nay.

Chìa khoá thành công của Chubb Life Việt Nam đến từ ba yếu tố chính. Đầu tiên là quy mô thị trường bảo hiểm trong nước ngày càng tăng do nhu cầu bảo hiểm sức khoẻ, tính mạng, tài sản của khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp ngày càng cao.

Thứ hai, Ban lãnh đạo và toàn thể đội ngũ nhân viên Chubb Life Việt Nam không ngừng sáng tạo và mở rộng danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng: tiên phong đầu tư hệ sinh thái số toàn diện trong lĩnh vực bảo hiểm từ năm 2013, tiên phong phát triển dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung ở Việt Nam (dòng sản phẩm đang chiếm tỷ trọng trọng yếu trong cơ cấu doanh thu của các công ty BHNT).

Yếu tố cuối cùng, nhưng mang tính cốt lõi, là Chubb Life Việt Nam được thừa hưởng định hướng phát triển bền vững và sức mạnh tài chính vượt trội từ Chubb Limited (gọi tắt là Chubb) - Tập đoàn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm hàng đầu thế giới. Ông Bùi Thanh Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam cho biết:

"Châu Á là thị trường BHNT quan trọng mà Tập đoàn chú trọng phát triển và mở rộng trong nhiều năm qua. Trong đó, Chubb Life Việt Nam với các thành tích kinh doanh ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp luôn là thị trường trọng điểm của Tập đoàn và được xem là hình mẫu về mặt quản lý, tính sáng tạo, sự chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh.

Sự kiên định với chiến lược phát triển bền vững và sở hữu năng lực tài chính mạnh mẽ mà Chubb Life Việt Nam được "kế thừa" từ Tập đoàn đã giúp công ty lớn mạnh trong 17 năm qua, tác động tích cực đến hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn cũng như góp phần phát triển thị trường BHNT trong nước".

Kế thừa nền tảng tài chính vững chắc từ Chubb

Với bề dày lịch sử hàng trăm năm, Chubb đã và đang là sự lựa chọn phổ biến của nhiều đối tượng khách hàng tại 54 quốc gia nhờ chuyên môn giải quyết bồi thường xuất sắc và năng lực tài chính tốt.

Sự kiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho tàu Titanic năm 1912 thông qua ba công ty tiền thân gồm Insurance Company of North America (INA), Aetna và Federal với tổng giá trị 50.000 USD tại thời điểm đó được xem là một trong những thương vụ bồi thường nổi tiếng nhất trong lịch sử 230 năm của Chubb.

Tính đến cuối quý 2/2022, tổng tài sản của Chubb lên đến 196 tỷ USD và vốn chủ sở hữu xấp xỉ 52 tỷ USD, và lợi nhuận hoạt động kinh doanh lên đến 3,43 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của hoạt động kinh doanh cốt lõi cải thiện từ 9,9% lên 11,9% cho thấy hoạt động bảo hiểm vẫn tăng trưởng tốt và là yếu tố quan trọng trong việc duy trì năng lực tài chính vững mạnh.

Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập như Fitch, Moddy’s, S&P... cũng đánh giá cao sức mạnh tài chính của Chubb suốt nhiều năm qua và cho rằng triển vọng tăng trưởng của Chubb là "ổn định".

Đơn cử như Fitch từ 2006 đến nay luôn xếp hạng Chubb ở mức A+ đến AA-. Mức AA- được định nghĩa là "chất lượng tín dụng rất cao" nhằm phản ánh khả năng thanh toán và cam kết tài chính rất mạnh, đồng thời thể hiện rủi ro vỡ nợ rất thấp và không dễ chịu tác động tiêu cực của những sự kiện được dự báo trước.

Không những vậy, bộ phận phân tích của ba công ty chứng khoán và quỹ đầu tư lớn tại Mỹ gồm Wells Fargo & Co, Raymond James Financial Inc và RBC Capital Markets đồng loạt đề xuất "mua vào" mã cổ phiếu Chubb (NYSE: CB) với giá mục tiêu 230-260 USD, tức cao hơn 25-41% giá tại thời điểm kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2022 của Chubb được công bố.

Có thể thấy, Chubb sở hữu triển vọng tài chính tươi sáng, động lực và dư địa lợi nhuận trong tương lai rất lớn bởi tổng hoà của nhiều yếu tố, đặc biệt là sau khi mua lại mảng kinh doanh bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khoẻ và BHNT tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương từ Cigna.

Đồng thời, điều này cũng góp phần tạo thêm nguồn lực và lợi thế để Chubb Life Việt Nam mở rộng kinh doanh, phát triển sản phẩm đúng định vị "công ty công nghệ bảo hiểm nhân thọ".