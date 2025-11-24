Quan sát đoạn video được công bố có thể thấy, J-36 - máy bay chiến đấu đa năng hạng nặng, ba động cơ của Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trình diễn động tác xoay ngang ở độ cao lớn.

Động tác này đi kèm với một vệt khói máy bay rõ rệt, cho thấy nó đang bay ở độ cao ước tính 7.500m đến 10.000 m. Vệt khói máy bay thường xuất hiện ở nơi có nhiệt độ dưới -36,5°C và độ ẩm cao, điều kiện thường tạo ra vệt ngưng tụ. Những vệt này có thể tan trong vài giây hoặc tồn tại hàng giờ.

Theo giới quan sát, đoạn video về màn trình diễn của J-36 cho thấy máy bay đang bước vào giai đoạn thử nghiệm chuyên sâu hơn. Điều này cho thấy Bắc Kinh đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện một nền tảng tiêm kích tầm xa có khả năng thống trị trên không.

J-36 được đánh giá là mẫu tiêm kích có thiết kế khác biệt so với máy bay chiến đấu hiện nay. Các hình ảnh công khai cùng phân tích từ giới chuyên gia quân sự cho thấy, đây là thiết kế cánh bay không đuôi, ba động cơ, với cánh tam giác kép hình thoi. Ba động cơ được đặt sâu bên trong thân, nhận khí từ hai cửa hút gió bên và một cửa hút gió siêu thanh ở giữa, giúp tối ưu không gian cho nhiên liệu, vũ khí và giảm tín hiệu radar.

Tháng 10/2025, nguyên mẫu thứ hai của J-36 xuất hiện với những thay đổi đáng kể, bao gồm thiết kế ống xả, cửa hút gió và càng đáp. Những điều chỉnh này cho thấy Tập đoàn Thành Đô và Không quân Trung Quốc đang liên tục tinh chỉnh sự ổn định và cơ động của máy bay.

Các nhà phân tích mô tả máy bay giống như "tàu tuần dương trên không", một nền tảng siêu hành trình, có khả năng phóng lượng lớn tên lửa tầm xa, đồng thời đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy - kiểm soát cho cả máy bay có người lái và máy bay không người lái.

J-36 dường như được tối ưu hóa để chỉ huy các máy bay không người lái hỗ trợ, phối hợp tác chiến ngoài tầm nhìn và duy trì khả năng sống sót trong môi trường tác chiến điện tử cao, thay vì chỉ tập trung vào nhiệm vụ không chiến tầm gần.