Tiêm kích tàng hình KAAN sớm hoàn thiện khi có thêm đối tác góp vốn quan trọng

Thông tin này được tờ Turkish Minute cho biết, dự kiến vai trò của Ai Cập trong chương trình KAAN sẽ không chỉ dừng lại ở việc mua máy bay mới. Thỏa thuận sẽ bao gồm chuyển giao công nghệ, sản xuất linh kiện và thậm chí cả lắp ráp cuối cùng.

Một hợp đồng chính thức giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập dự kiến sẽ được ký kết vào cuối năm 2025. Các quan chức Cairo được cho là đã kiểm tra nguyên mẫu KAAN, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm bay đầu tiên.

Tiêm kích này hiện đang sử dụng động cơ General Electric F110, điều đó có nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần xin phép Mỹ để tái xuất khẩu cho bên thứ ba. Đây có thể là một vấn đề, xét đến chính sách truyền thống của Hoa Kỳ là Israel phải duy trì được lợi thế công nghệ so với các nước láng giềng.

Cụ thể theo chính sách này, Ai Cập, Saudi Arabia và UAE bị cấm mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II do Mỹ sản xuất.

Tiến sĩ Ali Bakir, giáo sư tại Đại học Qatar, đồng thời là nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Hội đồng Đại Tây Dương, phát biểu với giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ rằng chương trình KAAN có thể giúp Ai Cập thu hẹp khoảng cách công nghệ quân sự với Israel.

"Ngay cả khi một số quốc gia cuối cùng sẽ nhận được quyền tiếp cận F-35, phiên bản mà họ mua sắm có thể sẽ ở cấp độ thấp hơn so với những biến thể được cung cấp cho Israel", ông Bakir cho biết.

Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng bày tỏ sự quan tâm đến KAAN, coi đây là giải pháp thay thế trong bối cảnh gặp nhiều trở ngại trong việc mua tiêm kích thế hệ thứ năm của phương Tây.

Tiêm kích KAAN thu hút sự quan tâm lớn của nhiều quốc gia Hồi giáo.

Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một hợp đồng xuất khẩu máy bay chiến đấu KAAN đầy triển vọng của mình, mặc dù quá trình phát triển hiện vẫn chưa hoàn tất.

Theo tờ Turkish Minute, Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu bắt đầu cung cấp máy bay vào năm 2028. Trước đó, một thỏa thuận được ký kết vào cuối tháng 7 năm 2025 đã quy định việc cung cấp 48 chiếc KAAN cho Indonesia. Giá trị hợp đồng và thời hạn không được công bố chính thức.

Theo các nhà báo của ấn phẩm chuyên ngành Thổ Nhĩ Kỳ, việc cung cấp máy bay chiến đấu KAAN sẽ được thực hiện trong vòng 120 tháng, và chi phí của dự án vượt quá 10 tỷ đô la.