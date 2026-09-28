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Tiêm kích tàng hình J-35A của Trung Quốc chính thức được đặt tên

Bạch Dương
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Việc đặt tên chính thức đánh dấu thời điểm tiêm kích thế hệ năm J-35A được sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn.

- Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-35A của Trung Quốc đã chính thức được đặt tên là Yunlong, hay Vân Long, nâng tổng số tiêm kích mang tên "rồng" của Không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) lên con số 5.

Tên gọi Yunlong đã từng được sử dụng cho J-35A trước đây, mặc dù không chính thức. Tuy nhiên hiện nay, tên gọi "Vân Long" đã được công bố trên truyền hình nhà nước Trung Quốc, đánh dấu sự xác nhận công khai đầu tiên về tên gọi này.

Như vậy các máy bay "rồng" sau hiện đang phục vụ trong Không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, gồm: J-10 (Menglong - Mãnh long), J-11 (Yinglong - Ứng long), J-16 (Qianlong - Tiềm long), J-20 (Weilong - Uy long) và J-35A (Yunlong - Vân long).

- Ảnh 2.

Tiêm kích J-35A chuẩn bị bước vào thời kỳ sản xuất hàng loạt khi có tên gọi chính thức.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Trương Quân Thạch khi trả lời phỏng vấn trên Thời báo Hoàn cầu cho biết việc đài truyền hình nhà nước nhắc đến máy bay Vân Long có thể được coi là xác nhận chính thức.

Ông giải thích rằng trong văn hóa dân gian Trung Quốc, rồng gắn liền với khả năng bay lượn và di chuyển trên sông nước, cũng như với các khái niệm như lòng dũng cảm và trí tuệ. Nói về J-35A, nhà phân tích liên hệ nó với câu nói trong Kinh Dịch: "Mây theo rồng, gió theo hổ".

J-35A là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển. Nó được tối ưu hóa cho hoạt động từ các sân bay trên đất liền và thực hiện nhiệm vụ trên lãnh thổ Trung Quốc đại lục.

Máy bay có thể đạt tốc độ lên tới Mach 2.0 và mang vũ khí bên trong khoang, nhưng cũng có thể mang bom và tên lửa bên ngoài. Chiếc tiêm kích này dài khoảng 17,3m, sải cánh khoảng 11,5m và cao khoảng 4,8m.

Theo Topwar
Tags

J-35A

Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc

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