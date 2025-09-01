Tiêm kích tàng hình J-20 ‘Mighty Dragon’ lần đầu trình diện trước công chúng

Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) thông báo sẽ lần đầu trưng bày tĩnh tiêm kích tàng hình Chengdu J-20 tại một ngày hội mở cửa đặc biệt dự kiến diễn ra từ ngày 19-23/9 ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.

Thời điểm tổ chức sự kiện được chú ý vì tháng 9/2025 đánh dấu kỷ niệm 80 năm Trung Quốc được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản trong Thế chiến II.

Cho đến nay, tiêm kích tàng hình J-20, còn được biết đến với tên gọi "Mighty Dragon", chỉ xuất hiện trong các màn biểu diễn trên không và bay trình diễn, công chúng chưa có cơ hội tiếp cận, quan sát gần mẫu máy bay này.

Theo các báo cáo, tin tức trên có thể biểu tượng cho mức độ "cởi mở và tự tin" ngày càng tăng của Trung Quốc về độ trưởng thành của loại máy bay.

Các màn trình diễn trên không khác cũng được lên kế hoạch cho khách tham quan, trong đó có màn bay tốp máy bay ném bom lần đầu tiên ở độ cao thấp nhằm nhấn mạnh năng lực tấn công của Trung Quốc.

Hơn 100 khí tài sẽ được trưng bày

Một loạt đội bay nhào lộn, gồm Bayi, Red Falcon và Sky Wing, cũng sẽ trình diễn. Hơn 100 máy bay và trang thiết bị cả đang hoạt động lẫn đã nghỉ hưu theo báo cáo cũng sẽ được trưng bày, bao gồm J-16, J-10C, máy bay huấn luyện JL-10 và trực thăng Z-20, cùng các loại khác.

Sự kiện còn dự kiến có các hoạt động quan hệ công chúng tương tác như mô phỏng bay, điều khiển UAV, hoạt động nhảy dù, gian hàng tuyển phi công, triển lãm và một "salon văn hóa" hàng không.

Bởi vậy, sự kiện vừa mang tính chất tuyên truyền, tuyển dụng vừa là buổi trình diễn khí tài quân sự.

Nhân vật trung tâm của sự kiện chắc chắn là J-20. Được thiết kế cho chiến đấu tầm xa, vượt tầm nhìn (beyond-visual-range), máy bay có thiết kế tàng hình nhằm giảm dấu hiệu trên radar.

Thông điệp chiến lược ra thế giới

Theo các báo cáo, J-20 đang được sản xuất hàng loạt, với Trung Quốc sở hữu hơn 200 đơn vị đang hoạt động. J-20 còn được trang bị động cơ WS-15 mới, giúp đạt khả năng "siêu hành trình" (bay siêu âm không cần tăng lực) và cung cấp nhiều công suất hơn cho hệ thống cảm biến của máy bay.

Trung Quốc cũng đã giới thiệu một phiên bản 2 chỗ ngồi của J-20, trang bị hệ thống cảm biến điện-quang mới, sơn sửa lại và các tinh chỉnh khác. Theo các báo cáo, chiếc máy bay này có thể đã vào biên chế hoặc rất gần thời điểm được đưa vào sử dụng.

Về thông điệp gửi ra thế giới, ngoài các chi tiết còn được giữ bí mật, J-20 còn được xây dựng để kết nối với UAV — một khái niệm được gọi là "loyal wingman".

Nó thường được coi là phản ứng của Trung Quốc trước F-22 "Raptor" và F-35 "Lightning II" của Mỹ, cũng như Sukhoi Su-57 của Nga.

Trưng bày tĩnh này không chỉ để người dân Trung Quốc được chiêm ngưỡng tiêm kích tàng hình; đó còn là thông điệp chiến lược gửi tới công chúng trong nước cũng như các đối tác và đối thủ quốc tế.

Với công chúng trong nước, thông điệp dễ thấy là sự tiến bộ của không quân; với các đối thủ bên ngoài như Mỹ và Nhật Bản, Trung Quốc muốn họ tin rằng tiêm kích thế hệ 5 của nước này đã trưởng thành, có số lượng và sẵn sàng.