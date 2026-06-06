Tiêm kích Rafale mạnh vượt trội nhờ tên lửa Mica NG

GD&TĐ - Tên lửa Mica NG đã được phóng lần đầu tiên từ máy bay chiến đấu Rafale với tốc độ siêu âm.

Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Pháp (DGA) đã tiến hành vụ phóng thử đầu tiên đối với tên lửa Mica NG từ tiêm kích Rafale trong điều kiện bay siêu âm. DGA đã cho biết điều này trong thông cáo báo chí của mình.

Vụ phóng diễn ra từ một máy bay thử nghiệm tại bãi thử tên lửa Địa Trung Hải của DGA. Bài kiểm tra đánh dấu một cột mốc quan trọng trên con đường tích hợp tên lửa vào máy bay chiến đấu Rafale.

Thử nghiệm thành công tên lửa Mica NG đã khẳng định các đặc tính đối với phiên bản hồng ngoại của tên lửa này, từ đó cho phép bắt đầu các bài kiểm tra đánh giá chất lượng của tên lửa mới, sau đó DGA dự kiến sẽ tiến hành các đợt giao hàng đầu tiên cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Pháp và Hải quân Pháp.

So sánh cấu hình tên lửa MICA và MICA NG.

Giống như phiên bản hiện tại của tên lửa Mica, Mica NG đang được phát triển theo hai phiên bản: Một biến thể với đầu dò hồng ngoại và một phiên bản trang bị đầu dò radar chủ động.

Tên lửa mới vẫn giữ nguyên khối lượng và kích thước của biến thể trước, nhưng nhờ cải tiến phần đuôi, kích thước khoang điều khiển đã được thu nhỏ. Điều này cho phép tăng kích thước động cơ và do đó, tầm bắn tối đa của tên lửa cũng tăng lên 40%.

Các tên lửa mới được trang bị đầu dò radar với ăng-ten mảng pha chủ động (AESA). Điều này cải thiện đáng kể khả năng phát hiện, thu nhận và lựa chọn mục tiêu.

Nhờ đó, tên lửa có thể phát hiện và tấn công mục tiêu của đối phương hiệu quả hơn trong điều kiện khó khăn, ví dụ như trong quá trình sử dụng tác chiến điện tử hoặc tấn công mục tiêu trên nền đất.

Các tên lửa mới dự kiến sẽ được đưa vào biên chế Quân đội Pháp bắt đầu từ năm 2026. Tổng cộng, Chính phủ Pháp đã đặt hàng khoảng 600 quả Mica NG thế hệ mới.