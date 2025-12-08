Nguy cơ đụng độ trên không giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Hải quân Trung Quốc cáo buộc máy bay Nhật Bản tạo ra mối đe dọa an ninh trong các cuộc diễn tập thường lệ của nhóm tác chiến tàu sân bay do chiếc Liêu Ninh (CV-16) dẫn đầu.

Cuộc tập trận hàng không trên tàu sân bay diễn ra tại một khu vực được tuyên bố trước ở phía Đông eo biển Miyako. Theo tài khoản WeChat chính thức của Hải quân Trung Quốc, trong thời gian này, máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã nhiều lần xâm nhập khu vực diễn tập và gây nhiễu.

"Máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã nhiều lần tiếp cận khu vực tập trận của Hải quân Trung Quốc và gây nhiễu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc diễn tập thường lệ và gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn bay", phía Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Bắc Kinh gọi phản ứng của Tokyo đối với cuộc diễn tập của họ là vô căn cứ và nhấn mạnh rằng chúng đã được lên kế hoạch.

Hải quân Trung Quốc cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết theo luật pháp để kiên quyết bảo vệ an ninh, các quyền và lợi ích hợp pháp của mình".

Sự kiện trên nối tiếp việc Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết, vào ngày 6 tháng 12, một chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc đã hai lần chặn máy bay quân sự của nước này bằng radar trên không phận quốc tế phía đông nam Okinawa.

"Những sự cố như vậy thể hiện hành động nguy hiểm, vượt quá mức cần thiết để đảm bảo an toàn bay", người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh.

Tokyo đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao và yêu cầu có biện pháp ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai. Phía Nhật Bản coi hành động của phi công Trung Quốc là khiêu khích, có thể dẫn đến leo thang căng thẳng ngoài ý muốn.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Không quân Trung Quốc liên tục gia tăng hoạt động ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.