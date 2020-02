Tiêm kích không quân Đài Loan cất cánh "kèm cặp" chiến đấu cơ Trung Quốc

Động thái trên của Trung Quốc Đại lục được cơ quan quốc phòng Đài Loan xem như mối de doạ hoà bình và ổn định trong khu vực. Reuters dẫn tuyên bố của cơ quan này hôm 9/2, cho biết các chiến đấu cơ J-11 và máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc bay qua eo biển Bashi ở miền Nam Đài Loan và eo biển Miyako phía Đông Bắc Đài Loan trước khi quay về căn cứ.

"Trong suốt thời gian này, lực lượng quân sự Đài Loan sử dụng một cách hợp lý các máy bay trinh sát và lực lượng phòng không theo quy định sẵn sàng chiến đấu," Đài Loan nêu trong thông cáo.

Phía Đài Loan cũng cung cấp một bức ảnh chụp chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan đang theo sát máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc. Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan cho biết chiếc chiến đấu cơ F-16 được điều động mang theo tên lửa.

Cơ quan quốc phòng Đài Loan cũng nhận định thêm rằng động thái trên của Trung Quốc gây ảnh hưởng tới an ninh và ổn định trong khu vực cũng như đe doạ nền hoà bình và thịnh vượng chung các bên.

Trong khi đó, phát ngôn viên Chiến khu miền Đông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Zhang Chunhui xác nhận các chiến cơ nói trên đang thực hiện hoạt động “tuần tra kết hợp với diễn tập tác chiến thực tế.”

Tuyên bố này nói, "Đài Loan là phần không thể tách rời của Trung Quốc. Cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu của Trung Quốc là hành động hoàn toàn hợp pháp và là động thái cần thiết trong bối cảnh hiện tại ở eo biển Đài Loan."

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Loan xấu đi đáng kể trong vài tuần qua khi dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) bùng phát tại Trung Quốc Đại lục. Đài Loan cáo buộc Trung Quốc ngăn đảo này tiếp cận thông tin và tham dự các cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Đài Loan không phải là một thành viên của WHO do sự phản đối từ phía Đại lục. Tuy nhiên, WHO mới đây đã tạo nên đột phá ngoại giao cho họ bằng thông báo cho phép các chuyên gia Đài Loan tham gia hội nghị trực tuyến về virus corona trong tuần này.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan tin rằng đây là một “khởi đầu tốt” và mong muốn tiếp tục được tham dự vào các sự kiện của WHO.