Tiêm kích không người lái YFQ-44A cất cánh cho chuyến bay đầu tiên

Sự kiện trên đánh dấu bước ngoặt mà Không lực Hoa Kỳ (USAF) và Công ty Anduril cho biết sẽ định hình các yêu cầu, giảm thiểu rủi ro và cải tiến khái niệm hợp tác giữa có người lái và không người lái.

Tiến sĩ Troy E. Meink, Văn phòng Bộ trưởng Không lực Hoa Kỳ cho biết: "Hôm nay, USAF đã tiếp tục đạt được tiến bộ trong chương trình CCA với chuyến bay đầu tiên của máy bay YFQ-44A do Anduril phát triển".

"Cột mốc này cho thấy sự cạnh tranh thúc đẩy đổi mới và đẩy nhanh quá trình hoàn thiện. Ngoài ra còn mang lại cho chúng tôi dữ liệu thực tế cần thiết để định hình các yêu cầu, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo chương trình CCA với tốc độ cũng như quy mô giúp luôn đi trước mối đe dọa".

Theo ghi nhận, lịch sử hàng không quân sự được định hình bởi những bước chuyển đổi - từ động cơ piston sang động cơ phản lực và sau đó là tàng hình - và bước nhảy vọt hiện tại là việc tích hợp tính năng tự động vào hoạt động của máy bay chiến đấu.

YFQ-44A được thiết kế để hoạt động cùng với tiêm kích có người lái hoặc độc lập, tập trung vào khối lượng nhỏ gọn và ưu thế trên không trong môi trường cạnh tranh.

Công ty cho biết thử nghiệm bay nhằm mục đích xác nhận không chỉ tốc độ, khả năng cơ động, tầm bay và khả năng tích hợp vũ khí, mà còn cả phần mềm và khả năng phối hợp cho phép nhiều máy bay phối hợp để đạt được mục tiêu nhiệm vụ.

Anduril cho biết chiếc phi cơ đã chuyển từ thiết kế hoàn toàn mới sang chuyến bay đầu tiên sau 556 ngày, tiến độ nhanh chóng là điều cần thiết để ứng phó với những mối đe dọa đang ngày càng gia tăng.

Trong một tuyên bố, Anduril tiết lộ YFQ-4A đã được bán tự động hóa ngay từ chuyến bay đầu tiên. Máy bay tự thực hiện kế hoạch nhiệm vụ, quản lý điều khiển bay... độc lập với lệnh của con người, và trở về hạ cánh chỉ bằng một nút bấm với một người điều khiển "luôn trực tuyến" nhưng không có mặt.

Tiêm kích không người lái YFQ-4A đã cất cánh.

Công ty nói thêm, hệ thống vũ khí tích hợp đã xử lý dữ liệu ở tốc độ chiến đấu để xác định mục tiêu và hiệu ứng chỉ huy, trong khi phần mềm xương sống theo dõi việc bảo trì và tình trạng máy bay để đảm bảo phi đội luôn sẵn sàng.

Quá trình phát triển máy bay gắn liền với phương pháp sản xuất tập trung vào quy mô. Công ty cho biết họ sẽ tận dụng nền tảng phần mềm chung mang tên ArsenalOS, các phương pháp sản xuất tiên tiến và nguồn nhân lực dồi dào thay vì các kỹ thuật phức tạp.

YFQ-44A dự kiến là chương trình đầu tiên được đưa vào Arsenal-1 - một cơ sở rộng khoảng 4,6 triệu mét vuông tại Columbus, Ohio, với mục tiêu sản xuất nguyên mẫu vào nửa đầu năm 2026. Trong khi đó, Anduril cho biết họ đã tăng tốc độ sản xuất hơn gấp đôi bằng cách tối ưu hóa quy trình và tinh chỉnh thiết kế.

Về bối cảnh, Anduril định hình chương trình này như một thách thức cả về kỹ thuật lẫn công nghiệp, lập luận năng lực và tốc độ cất cánh hiện nay cũng quan trọng như hiệu suất.

Quan điểm của công ty là tính tự chủ, kết hợp với khối lượng vũ khí phải chăng, có thể ngăn chặn xung đột bằng cách đưa lên bầu trời những máy bay có khả năng cất cánh nhanh hơn.

Nếu CCA hoàn thành đúng tiến độ đã mô tả, các chỉ huy sẽ có thêm lựa chọn phân bổ rủi ro và mở rộng kho vũ khí bằng cách kết hợp máy bay chiến đấu có người lái với máy bay tự động.

Điều này ảnh hưởng đến các ưu tiên mua sắm, bố trí căn cứ và huấn luyện; đồng thời đặt ra những câu hỏi về chính sách xung quanh quyền chỉ huy, kiểm soát và triển khai vũ khí cho các hệ thống bán tự động.

Chiến dịch thử nghiệm sẽ cho thấy liệu việc tạo mẫu nhanh có thể được chuyển thành sản xuất hàng loạt, lặp lại với tốc độ cao, đáp ứng kịp thời mốc thời gian khẩn cấp hay không.