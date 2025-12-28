Tiến bộ của Trung Quốc trong việc chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, cụ thể là những chiếc J-36 và J-50, hóa ra còn vượt xa dự đoán. Mới đây truyền thông quốc tế đã ghi nhận chuyến bay thử nghiệm đối với nguyên mẫu thứ 3 của tiêm kích 3 động cơ J-36.

Những bức ảnh chụp chiến đấu cơ này bay cùng với một chiếc J-10C đã được công bố vào ngày 25 tháng 12 và cho thấy một phiên bản hơi khác so với hai bức ảnh trước đó.

Theo trang Aviationist, điều này nghĩa là Trung Quốc có thể đồng thời nghiên cứu 3 phiên bản phụ của cùng một máy bay, với cấu hình khác nhau về cửa hút khí, vòi phun động cơ, càng hạ cánh, cũng như hàng loạt giải pháp khác trong nhiều hệ thống, linh kiện và cụm lắp ráp. Tất cả những điều này cho phép đẩy nhanh đáng kể toàn bộ dự án thử nghiệm và chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt.

Cụ thể, nguyên mẫu đầu tiên cất cánh lần đầu tiên cách đây một năm, và nguyên mẫu thứ hai được phát hiện vào tháng 10 năm nay, có sự khác biệt. Nguyên mẫu thứ hai được trang bị động cơ điều hướng lực đẩy, cửa hút khí mới với hệ thống DSI (Diverterless Supersonic Intake) và cấu hình khung gầm khác.

Sự khác biệt giữa nguyên mẫu thứ hai và thứ ba ít đáng kể hơn, khi nó vẫn giữ lại động cơ điều hướng lực đẩy và giải pháp tương tự với cửa hút khí. Nhưng ấn phẩm chuyên ngành lại lặp lại quan điểm của các nhà quan sát Trung Quốc rằng đây chính xác là nguyên mẫu thứ ba.

Nguyên mẫu thứ hai (ở trên) và nguyên mẫu đầu tiên của J-36.

Theo trang Defense Express, cần lưu ý rằng tiêm kích này đã xuất hiện trên bầu trời gần như chính xác một năm sau chuyến bay thử nghiệm công khai đầu tiên của nguyên mẫu thứ nhất.

Thời hạn như vậy rõ ràng rất eo hẹp và thậm chí là đầy thách thức, đặc biệt là trong điều kiện khi chúng ta đang nói về việc làm chủ một loại máy bay hoàn toàn mới, ngay cả cấu hình khí động học của nó cũng hoàn toàn khác biệt.

Hơn nữa, cần lưu ý rằng mẫu thử nghiệm mới không có cột ăng ten gắn cảm biến thu thập dữ liệu chuyến bay ở phần mũi. Điều này có nghĩa là các chuyên gia của Công ty Máy bay Thành Đô không cần thêm dữ liệu, vì đã nhận được chúng từ nguyên mẫu thứ hai.

Ngoài ra có ý kiến cho rằng nhiệm vụ của nguyên mẫu thứ ba là thử nghiệm thiết bị radar trên máy bay, và cột ăng ten sẽ gây cản trở hoạt động của radar.

Để so sánh đối thủ cạnh tranh gần nhất - Hoa Kỳ, vẫn chưa trình làng nguyên mẫu F-47 của mình. Hơn nữa theo kế hoạch, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Mỹ chỉ được thực hiện vào năm 2028.