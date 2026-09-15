Tiêm kích Gripen Ukraine sẽ tấn công bằng bom AASM Hammer của Pháp

Bom dẫn đường chính xác AASM Hammer của Pháp sẽ được tích hợp vào máy bay chiến đấu Gripen của Không quân Ukraine.

Thông tin này được Cơ quan Viện trợ Pháp cho châu Âu thông báo, việc tích hợp sẽ được thực hiện thông qua nỗ lực chung của các chuyên gia Pháp và Thụy Điển, chủ yếu là Công ty Saab - nhà sản xuất tiêm kích Gripen, cũng như Công ty Safran của Pháp - doanh nghiệp sản xuất bộ công cụ AASM Hammer.

Việc điều chỉnh bom AASM Hammer cho tiêm kích Gripen sẽ cho phép sử dụng loại bom dẫn đường mà Ukraine đã quen thuộc mà không cần tạo ra một loại vũ khí hàng không riêng biệt.

Để tích hợp vũ khí trên nền tảng mới, cần phải đảm bảo tính tương thích của quả bom với cơ cấu treo của máy bay, hệ thống điều khiển vũ khí và hệ thống truyền dữ liệu mục tiêu.

Việc tích hợp bom dẫn đường AASM Hammer lên tiêm kích Gripen sẽ là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng phạm vi vũ khí cho loại tiêm kích vốn trước đây có khả năng tấn công mặt đất hạn chế.

Pháp chủ yếu định vị bom AASM Hammer như một loại vũ khí dành cho máy bay chiến đấu Rafale của mình, và việc sử dụng nó gắn liền chặt chẽ với loại tiêm kích nói trên.

Tuy nhiên, Không quân Ukraine hiện đang sử dụng bom AASM Hammer. Trước đây loại bom này được điều chỉnh để sử dụng trên chiến đấu cơ MiG-29, và sau đó là máy bay tấn công Su-25.

Tiêm kích JAS 39 Gripen của Ukraine sẽ tấn công cực mạnh nhờ bom AASM Hammer.

AASM Hammer (Armement Air-Sol Modulaire) là bộ dẫn đường và lập kế hoạch dạng module do Công ty Safran Electronics & Defense của Pháp phát triển, giúp chuyển đổi các loại bom thả rơi tự do tiêu chuẩn thành bom dẫn đường có độ chính xác cao.

Hammer không phải một quả bom riêng lẻ, nó là một bộ phận được lắp đặt trên các loại bom tiêu chuẩn có trọng lượng 125, 250, 500 hoặc 1.000kg. Đặc biệt, hệ thống này có thể được sử dụng với các loại bom Mk 82, Mk 83, Mk 84 và bom xuyên giáp BLU-109.

Một trong những ưu điểm chính của AASM Hammer là tính module của hệ thống dẫn hướng. Safran cung cấp 3 tùy chọn chính - hệ thống quán tính với hiệu chỉnh vệ tinh INS/GPS, INS/GPS với dẫn hướng hồng ngoại và INS/GPS với dẫn hướng laser.

Hệ thống quán tính - vệ tinh cho phép sử dụng loại bom hàng không này trong nhiều tình hình thời tiết khác nhau và cả trong điều kiện định vị vệ tinh hạn chế.

Phiên bản hồng ngoại được thiết kế để nhắm mục tiêu chính xác hơn vào giai đoạn cuối của hành trình, còn phiên bản laser được thiết kế đặc biệt để tấn công các mục tiêu có tọa độ đã biết và các vật thể di chuyển.

Tầm xa của bom phụ thuộc vào độ cao và vận tốc thả, cũng như cấu hình cụ thể của loại đạn dược. Đối với phiên bản cơ sở, Công ty Safran tuyên bố cự ly tác chiến đạt hơn 70km.

Bom AASM Hammer được trang bị hệ thống mở rộng tầm bay bao gồm động cơ tăng tốc nhiên liệu rắn, nhờ đó quả bom không chỉ lướt đi sau khi được thả mà còn nhận thêm lực đẩy để tăng tầm bay.

Trong các phiên bản mới bao gồm Hammer 250 XLR và Hammer 1000 XLR, nhà phát triển đang nỗ lực tăng thêm đáng kể tầm bắn của vũ khí. Khác với các phiên bản cơ sở, những biến thể này sẽ được trang bị hệ thống đẩy nâng cấp, nhờ đó bán kính tác chiến được mở rộng thêm rất đáng kể.