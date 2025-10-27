Trực thăng MH-60R Sea Hawk

Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ cho biết khoảng 14:54 giờ địa phương ngày 26/10, một trực thăng MH-60R Sea Hawk thuộc biên chế “Battle Cats” của Phi đội Trinh sát Hàng hải Trực thăng 73 rơi xuống Biển Đông khi đang thực hiện hoạt động thường lệ từ tàu sân bay USS Nimitz .

Các đội tìm kiếm - cứu nạn của Tập đoàn Tấn công Hải quân số 11 (Carrier Strike Group 11), hoạt động cùng với USS Nimitz, đã khẩn trương triển khai nỗ lực cứu hộ và nhanh chóng kéo an toàn cả 3 thành viên phi hành đoàn từ vùng nước lên tàu.

Một chiếc tiêm kích F/A-18F Super Hornet.

Khoảng 30 phút sau sự cố trực thăng trên, một chiếc tiêm kích F/A-18F Super Hornet thuộc biên chế “Fighting Redcocks” của Phi đội Tiêm kích 22 cũng gặp nạn trong khu vực Biển Đông trong quá trình hoạt động bay từ tàu Nimitz.

Các đội tìm kiếm-cứu nạn đã kịp thời cứu phi công, cả 2 đã nhảy dù thành công trước khi máy bay rơi xuống nước và được đưa về tàu để kiểm tra y tế.

Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ ra thông báo cả 5 quân nhân liên quan 2 vụ tai nạn đều an toàn, đã được xác nhận trong tình trạng ổn định.

Nguyên nhân của cả 2 vụ việc đang được điều tra. Hải quân chưa công bố thêm chi tiết về điều kiện thời tiết, khả năng hỏng hóc kỹ thuật, hoặc bản chất của các nhiệm vụ huấn luyện tại thời điểm xảy ra tai nạn.

USS Nimitz — tàu sân bay đang hoạt động lâu đời nhất của Hải quân — đang triển khai ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong thành phần Tập đoàn Tấn công Hải quân số 11, thường thực hiện các hoạt động bảo đảm tự do hàng hải và an ninh hàng hải tại Biển Đông.