Máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet

Một phi công đã được cứu sau khi một tiêm kích F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ rơi xuống vùng biển ngoài khơi bang Virginia ngày 20/8 trong một chuyến bay huấn luyện thường lệ, theo thông cáo của người phát ngôn Hải quân, trung úy Jackie Parashar.

Tình trạng của phi công chưa được xác nhận, người này đã được đưa đến bệnh viện để đánh giá y tế. Chiếc máy bay gặp nạn hiện chưa được trục vớt khỏi mặt nước và nguyên nhân vụ rơi đang được điều tra.

Phi đội Tiêm kích Cường kích 83 đóng quân tại Căn cứ Không quân Hải quân Oceana ở thành phố Virginia Beach.

Đây là chiếc F-18 thứ 6 mà Hải quân Mỹ mất trong 10 tháng qua. Tháng 10/2024, 2 phi công thiệt mạng khi một chiếc EA-18G Growler, biến thể của F/A-18E Super Hornet, rơi gần núi Rainier ở bang Washington trong một chuyến bay huấn luyện thường lệ.

Tháng 12/2024, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ báo cáo một chiếc Super Hornet thuộc tàu sân bay USS Harry S. Truman hoạt động ở Hồng Hải bị bắn nhầm bởi hỏa lực bạn từ tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Gettysburg; 2 phi công trên khoang đều thoát ra an toàn.

Tháng 2/2025, một chiếc Growler rơi xuống vịnh San Diego ở miền Nam California, gần Căn cứ Hải quân Coronado; cả 2 phi công cũng thoát nạn và được một tàu câu cá thuê cứu.

Tháng 4/2025, một chiếc Super Hornet rơi khỏi boong tàu USS Harry S. Truman xuống Hồng Hải khi đang được kéo vào khoang; không có thương vong nghiêm trọng.

Khoảng một tuần sau, đầu tháng 5, một chiếc Super Hornet khác cũng rơi khỏi tàu này khi hạ cánh xuống boong. Khi đó, một quan chức Bộ Quốc phòng nói với CBS News rằng hệ thống bắt giữ dùng để móc giữ và hãm tốc máy bay đã trục trặc; cả 2 phi công đều thoát nạn.

Theo Hải quân Mỹ, chi phí sản xuất một chiếc Super Hornet vào khoảng 67 triệu USD.