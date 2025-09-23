Tập đoàn Boeing đã bắt đầu sản xuất nguyên mẫu đầu tiên của máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 6 F-47, được thiết kế để thay thế phi đội F-22 Raptor hiện có của Không lực Hoa Kỳ (USAF).

Tham mưu trưởng USAF - Đại tướng David Alwin đã công bố điều này tại Hội nghị Không quân, Không gian và Mạng của Hiệp hội Không quân và Vũ trụ, ấn phẩm Defense News cho biết.

Đại tướng Olvin nhấn mạnh rằng máy bay F-47 sẽ tạo thành nền tảng cho việc chiếm ưu thế trên không của USAF trong nhiều năm tới.

"Đây là một nền tảng, cùng với phần còn lại của một họ các hệ thống liên quan, sẽ đảm bảo sự thống trị trên không trong tương lai của USAF", ông Olvin lưu ý.

Tiêm kích thế hệ 6 F-47 sẽ đảm bảo duy trì ưu thế trên không cho Không quân Mỹ.

Chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu này dự kiến diễn ra vào năm 2028. Quá trình sản xuất bắt đầu ngay sau khi Boeing được công bố là người chiến thắng trong cuộc thi phát triển vào tháng 3.

Theo thông số kỹ thuật sơ bộ, F-47 sẽ được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến, vũ khí và động cơ mới, và sẽ kết hợp với máy bay không người lái tự động trong vai trò "phi công hộ tống".

Tầm hoạt động của máy bay sẽ vượt quá 1.000 dặm (khoảng 1.852 km), và tốc độ tối đa trên Mach 2 (hơn 2.448 km/h).

Không quân Mỹ dự định mua ít nhất 185 máy bay loại này, đủ để thay thế phi đội F-22 Raptor theo tỷ lệ 1-1.

Mặc dù vậy, con số trên có thể tăng lên nhiều lần nếu Trung Quốc đẩy mạnh tiến độ sản xuất tiêm kích thế hệ 6 J-36 của mình - phương tiện trên hiện đã thực hiện nhiều chuyến bay thử, tức là tiến độ vượt xa F-47 của Mỹ.

Tiêm kích tàng hình thế hệ 6 J-36 của Trung Quốc đã tiến hành bay thử.