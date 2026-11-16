Tiêm kích F-35 thực hành 'không chiến' với Su-30MKI

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận ở Ấn Độ, trong đó bao gồm khoa mục huấn luyện đối kháng với tiêm kích Su-30MKI.

Theo cổng thông tin The War Zone (TWZ), các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 Lightning II của Mỹ đã lần đầu tiên tham gia các cuộc tập trận ở Ấn Độ.

"6 máy bay chiến đấu của Mỹ đã tham gia cuộc tập trận Tarang Shakti 2026 ở Jodhpur, thuộc bang Rajasthan, Tây Bắc Ấn Độ. Đáng chú ý là Không lực Mỹ đã mang theo tiêm kích thế hệ thứ năm đến một căn cứ không quân, mục đích dành cho cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất tại đất nước Nam Á này", ấn phẩm TWZ cho biết.

Bài báo cũng lưu ý trước đây máy bay chiến đấu F-35 chỉ tham gia triển lãm hàng không Aero India và cất cánh từ tàu sân bay của Anh đến lãnh thổ Ấn Độ.

Tờ báo dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ - ông Sergio Gora, người gốc Tashkent, nói rằng máy bay F-35 "không bay đến bất cứ đâu". Trang tin này cũng lưu ý các chiến đấu cơ của Ấn Độ bao gồm MiG-29 và Su-30MKI do Nga thiết kế, cũng tham gia cuộc tập trận Tarang Shakti 2026.

Tiêm kích F-35 sẽ huấn luyện cùng Su-30MKI trong tình huống đối kháng.

Trước đó, trang TWZ đưa tin, các máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ, được phát triển tại Nga, sẽ tham gia một cuộc tập trận đối kháng giả định với tiêm kích F-15 và F-35 của Nhật Bản.

Điều này sẽ giúp Nhật Bản hiểu rõ hơn về chiến thuật sử dụng đối với các máy bay chiến đấu đang được triển khai không chỉ ở Ấn Độ, mà còn được vận hành bởi Nga và Trung Quốc - những quốc gia mà Nhật Bản có tranh chấp lãnh thổ.

Đồng thời ấn phẩm Defence24 của Ba Lan thừa nhận Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, trong quá trình huấn luyện chung với các phi công Su-30MKI của Ấn Độ, sẽ được tiếp cận dữ liệu từ loại máy bay chiến đấu do Nga phát triển này.