Tiêm kích có tầm bay xa nhất thế giới được giao cho Không quân Nga

Một phi công Su-34 giấu tên nhận định đây là "hệ thống máy bay xuất sắc với tiềm năng lớn trong tương lai, sở hữu dải vũ khí đa dạng cùng khả năng triển khai các loại vũ khí tiên tiến để thực hiện nhiệm vụ".

Nga nhận thêm Su-34 mới

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vừa tiếp nhận thêm một lô tiêm kích bom tầm xa Su-34M mới. Lô máy bay này được bàn giao bởi Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) do nhà nước quản lý, sau khi đã hoàn thành toàn bộ chu trình thử nghiệm bắt buộc tại nhà máy cả trên mặt đất lẫn trên không.

Tập đoàn này nhấn mạnh rằng Su-34 được "thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, trên không, cũng như các cơ sở hạ tầng được bảo vệ bởi hệ thống phòng không và nằm ở khoảng cách đáng kể so với căn cứ".

Tuyên bố của tập đoàn cho biết thêm: "Máy bay cũng có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát đường không". Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Su-34 là dòng tiêm kích được Bộ Quốc phòng Nga mua sắm với số lượng lớn hơn bất kỳ loại chiến đấu cơ nào khác.

Su-34 hiện là dòng máy bay chiến đấu chiến thuật có tầm hoạt động xa nhất đang được vận hành trên thế giới, với thời gian hoạt động trên không có thể sánh ngang với nhiều loại máy bay ném bom chiến lược.

Khi mang theo ba thùng dầu phụ loại 3.000 lít, tầm bay chuyển sân của Su-34 có thể tăng lên mức ước tính khoảng 8.000 km, ngay cả khi đã tính đến các hao tổn do trọng lượng và lực cản tăng thêm của thùng dầu.

Khả năng này cho phép máy bay có thể bay thẳng từ Moscow đến Washington DC. Bên cạnh việc mang được khối lượng bom và tên lửa đồ sộ, dòng máy bay này còn có thể tích hợp nhiều loại pod (vỏ kén khí tài) chuyên dụng phục vụ trinh sát điện tử, radar và ảnh thám.

Bình luận về đợt bàn giao mới nhất, một phi công Su-34 giấu tên thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga nhận định rằng đây là "một hệ thống máy bay xuất sắc với tiềm năng lớn trong tương lai, sở hữu dải vũ khí đa dạng cùng khả năng triển khai các loại vũ khí tiên tiến để thực hiện nhiệm vụ".

Năng lực sản xuất ngày càng tăng

Vào tháng 4/2025, Nhà máy Máy bay Chkalov ở Novosibirsk, Siberia — nơi sản xuất toàn bộ các tiêm kích bom Su-34 — được báo cáo là đã đạt tốc độ sản xuất cao gấp đôi so với thời điểm trước năm 2022, với sản lượng ước tính đạt gần 30 chiếc mỗi năm. Dù Su-34 có kích thước lớn hơn, nhưng mục tiêu gia tăng sản lượng này đối với nó lại dễ dàng đạt được hơn so với các dòng máy bay đắt đỏ và phức tạp hơn như Su-35 hay Su-57, nhờ vào tính tối giản cao hơn trong thiết kế.

Mặc dù một phần sản lượng đã được phân bổ để thực hiện các đơn đặt hàng của Algeria — với các lô hàng bàn giao đầu tiên cho quốc gia này được xác nhận vào đầu năm 2026 —, sản lượng đầu ra nhìn chung vẫn đủ để vừa bù đắp các tổn thất trên chiến trường Ukraine, vừa mở rộng đáng kể phi đội chiến đấu của Nga. Các máy bay này được mua sắm chủ yếu nhằm mục đích loại biên và thay thế dần các phi đội tiêm kích bom Su-24M và máy bay trinh sát Su-24R đời cũ.

S-400 lộ "bản chất thật" sau khi bị Ukraine săn lùng Việc vô hiệu hóa cùng lúc hai xe phóng S-400 được đánh giá là một thành công chiến thuật quan trọng của Kiev, bởi đây là một trong những khí tài phòng không tối tân và có giá trị nhất mà Moscow đang sở hữu.

Vào đầu tháng 6, đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một biến thể cải tiến mới của Su-34. Cụ thể, một phần ụ nổi sống lưng mới đã được xác định ở phía sau buồng lái trên phần sống lưng thân trên máy bay.

Đây là vị trí thường được sử dụng để lắp đặt ăng-ten liên lạc vệ tinh, thiết bị đường truyền dữ liệu, hoặc các hệ thống tác chiến điện tử vốn đòi hỏi một không gian thông thoáng hướng lên bầu trời.

Các ăng-ten này sau đó đã được nhìn thấy trong các chuyến bay thử nghiệm gần Nhà máy Máy bay Chkalov. Năng lực liên lạc vệ tinh được cải tiến có thể đặc biệt hữu ích trong việc hỗ trợ sử dụng các loại vũ khí dẫn đường như bom lượn — vốn yêu cầu máy bay phải duy trì kết nối dữ liệu liên tục và tin cậy để cập nhật tọa độ mục tiêu, tính toán thời điểm thả bom và hiệu chỉnh quỹ đạo sau khi thả.

Các phi đoàn Su-34 vào tháng 10/2025 được báo cáo là đã bắt đầu sử dụng một loại bom lượn tầm cực xa mới. Loại vũ khí này đã trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi, mang lại năng lực triển khai các đợt không kích hàng loạt với chi phí thấp nhằm vào các mục tiêu nằm sâu sau chiến tuyến của Ukraine.