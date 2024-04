Tiệm bánh ngọt thông báo khuyến mãi "gây lú" vì quá vắn tắt khiến khách ấm ức "bóc phốt": Dân mạng chia phe, bênh ai mới đúng?

Không ít những màn bóc phốt nhà hàng, quán xá bùng nổ trên mạng xã hội đến từ khách hàng khi chất lượng dịch vụ hay sản phẩm mang đến cho khách không đảm bảo. Nhưng câu chuyện về chiếc bánh khuyến mại và màn đôi co của khách và chủ quán trong câu chuyện này khiến dân tình không biết nên bênh ai cho phải.

Chiếc bánh khuyến mại và 38k tiền thừa: Dân tình không biết phải bênh ai

Cô nàng A.N. có ghé cửa hàng bánh ngọt để mua bánh vào lúc 8 giờ tối. Theo như A.N. chia sẻ thì quán bánh này thường có chương trình khuyến mại sau 8 giờ tối nhưng khi cô đến mua thì nhân viên lại tính nguyên giá gốc và không áp dụng khuyến mại cho cô. Một khách hàng khác mua bánh sau A.N. cũng bị tính giá gốc như vậy.

A.N. cảm thấy không thoải mái với các bán hàng của quán bánh. Cô chia sẻ thêm, đã đăng giảm giá thì khách nào đến cũng phải phổ biến thông tin cho khách, chứ không phải ai biết thì giảm, không biết thì thôi. Cô còn nói thêm, quán bán hàng như thế là không đàng hoàng.

Tuy nhiên ngay lúc A.N. mua hàng, cô không hỏi lại nhân viên về chương trình khuyến mại cũng như phản ánh lại sự không hài lòng của mình. Dẫn đến người mua thì khó chịu mà người bán thì lại vô tư không hề biết sự tình.

Thông tin khuyến mại "vắn tắt", đọc thôi cũng "loạn cào cào"

Danh sách những món bánh được khuyến mại sau 8 giờ tối mà quán đã đăng trên mạng xã hội. Còn đây là tờ bill mà A.N. phải trả khi mua bánh tại đây. Cô kể lại mình mua sau 8 giờ tối nhưng vẫn bị tính nguyên giá. Và đúng ra A.N. sẽ được giảm 38k so với giá gốc.

Không chỉ mình A.N. thắc mắc về chương trình khuyến mại sau 8 giờ tối của quán. Khi cô đăng bài chia sẻ, một vài người cũng không hiểu sự tình thực hư thế nào.

Quán có ghi "sl" 5 hoặc 2, 3... bên cạnh tên những mẫu bánh nhưng khách hàng đa phần đều không hiểu đây có nghĩa là gì. Một vài người phỏng đoán và bình luận ngay trên bài post của cô.

Cuối cùng sau một hồi dân tình ngồi phân tích, chủ quán đã chính thức lên tiếng về chương trình khuyến mãi sau 8 giờ tối của quán. Cụ thể từ "sl" mà quán ghi có nghĩa là số lượng bánh còn lại. Ví dụ: Custard pastry sl 2,45k/c ->30k có nghĩa là bánh Custard pastry còn lại 2 chiếc, giá gốc là 45k/chiếc, giá khuyến mại sau 8 giờ tối là 30k/chiếc.

Chủ quán bánh đã trực tiếp xin lỗi và giải thích về chương trình khuyến mại của quán cho tất cả mọi người đều hiểu.

Quán viết tắt như vậy khiến khách đọc cũng "lú" huống chi là đến tận nơi mua hàng. Cũng may chủ quán đã đứng ra xin lỗi và rút kinh nghiệm cho những bài đăng tiếp theo. Nên cuộc tranh luận cũng dần hạ nhiệt. Vấn đề chỉ đơn giản là khách mua và chủ quán không hiểu ý nhau dẫn đến khách khó chịu khi mua hàng.

Tuy nhiên nếu A.N. phản ánh lại sự việc với nhân viên quán ngay lúc đang mua hàng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay.