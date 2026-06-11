Tiếc cho Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung

NSND Hương Dung cho biết bà bị lừa ký hợp đồng nghỉ dưỡng, phải trả lãi suất thẻ tín dụng cho khoản vay 60 triệu đồng.

Sau khi VTV phản ánh tình trạng nhiều khách hàng lớn tuổi trở thành nạn nhân của các công ty kinh doanh kỳ nghỉ, ngày 9/6, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Hương Dung đã đăng tải lại bài viết từng chia sẻ từ cuối năm 2024 để cảnh báo cộng đồng về những chiêu thức tư vấn và thao túng tâm lý của các doanh nghiệp này.

“Giá như ngay từ cuối năm 2024 đã có một vài bài báo cảnh tỉnh thì có lẽ nhiều ông bà đã sớm nhận ra vấn đề”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Theo lời kể, đến cuối năm 2025, NSND Hương Dung mới đòi lại được khoảng 60% số tiền đã nộp cho một công ty nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, trong suốt 8 tháng, bà vẫn phải thanh toán lãi suất thẻ tín dụng cho khoản vay 60 triệu đồng với mức hơn 2 triệu đồng mỗi tháng mà trước đó không hề hay biết.

Bài viết từng được đăng công khai trên mạng xã hội nhưng chỉ thu hút sự chú ý của một số ít người tham gia chương trình nghỉ dưỡng. Đến khi VTV phản ánh rộng rãi, NSND Hương Dung mới nhận ra số lượng nạn nhân thực tế lớn hơn rất nhiều.

Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung trong phim Chạy án

"Khi mua HĐND (hợp đồng nghỉ dưỡng), tôi xác định để đi nghỉ hàng năm, không có ý định kinh doanh. Nhưng năm nào cũng được con và các bạn cho đi chơi du lịch nên tôi không còn nhu cầu đi nữa, vì thế muốn nhượng lại với giá rẻ.

Tôi không nghĩ mình lại bị dẫn dụ hết lần này tới lần khác. Thật sự những ông bà mất hàng tỉ kia không phải họ tham mà mua nhiều thế đâu. Họ giống tôi", nghệ sĩ Hương Dung nói.

Chi tiết cách thao túng tâm lý từ RAVI GREEN CARD

Dưới đây là toàn bộ câu chuyện mà nghệ sĩ Hương Dung chia sẻ, về cách RAVI đã "giăng bẫy" khách hàng bằng hợp đồng kỳ nghỉ.

"Tôi nhận được điện thoại của 1 bạn nữ tên Quỳnh. Bạn giới thiệu là người của cty Ravi, muốn thuê lại kỳ nghỉ của tôi đang có tại Crystal holyday.

Hợp đồng này tôi mua năm 2020 và chưa sử dụng kỳ nghỉ nào. Tôi có ý định nhượng lại quyền sử dụng vì không dùng nữa, chứ không bán kỳ nghỉ lẻ.

Gặp được tư vấn rất thông minh và tâm lý. Bạn đó lấy bút và rất nhanh đưa ra con số của 3 hợp đồng kỳ nghỉ (Coco bay và Green holiday) của tôi. Nếu nhượng lại sẽ được hơn 1 tỉ, với điều kiện tôi phải trả cho Ravi 20% trên tổng hợp đồng sang nhượng, tương đương 230 triệu, và phải thanh toán luôn cho công ty.

Trong 20% này, bạn Nam sẽ được hưởng 5%, còn xong việc cô cho cháu bao nhiêu tuỳ cô. Bạn này nói rất hay và cho tôi xem hình ảnh, tin nhắn của những khách hàng đã được giúp thanh lý hợp đồng thành công, có cả hình ảnh tiền VND và USD.

Thời điểm lên công ty, tôi vừa trải qua đợt nằm viện 108 do nhồi máu não. Tôi rất cần tiền chữa bệnh và trang trải cuộc sống.

Tôi không có nhu cầu dùng kỳ nghỉ trong suốt 4 năm nên không có ý định mua thêm bất kỳ kỳ nghỉ nào nữa. Tôi không có đủ tiền để nộp cho RAVI, chỉ có thẻ tín dụng. Nam nói: “Nếu cô không trả trước 20% thì công ty không thể tìm khách cho cô được.”

Thú thật lúc đó gần 12h trưa, người tôi cũng chưa khoẻ, tuổi cũng cao. Sau này tôi mới hiểu vì sao các công ty bán kỳ nghỉ toàn hẹn khách vào khoảng 10h sáng trở ra, và hầu như là những người lớn tuổi.

Tôi đã ngoan ngoãn làm theo những gì Nam nói.

Một cô kế toán ra cầm thẻ tín dụng của tôi để quẹt thẻ: 60.000.000 đồng còn trong thẻ và 15.000.000 đồng tiền chuyển khoản.

Nam còn liên tục hối tôi vay tiền để thanh toán nốt cho đủ 230.000.000 đồng.

NSND Hương Dung từng là nạn nhân của chiêu trò "bẫy" hợp đồng nghỉ dưỡng từ RAVI

Tôi về nhà và thấy có gì đó không bình thường khi Nam đưa cho tôi 1 quyển hồ sơ chưa viết tên để ký khống với lý do: Cô là chủ hợp đồng Crystal holiday nên cô ký vào đây để khách mua có chứng cứ ký vào hợp đồng này. Vì công ty cháu tìm đối tác thì công ty cháu bán ra. Lúc đó cháu mời cô lên ký nhận tiền.

Tin lời, tôi ra về và liên tục hối Nam tìm khách hàng vì công ty đã nhận hoa hồng của tôi.

Ngày 28/10 tôi gọi hỏi Nam về việc xử lý hợp đồng. Nam nói: Cháu đã đẩy lên hệ thống và đang chờ khách.

Ngày 31/10 tôi lại gọi. Nam tiếp tục nói: Đã đẩy lên hệ thống và khoá không cho các công ty khác gọi mua.

Nhưng tôi vẫn liên tục nhận được điện thoại muốn thuê lại kỳ nghỉ của mình.

Ngày 10/11 tôi nhận được bưu kiện. Khi bóc ra tôi tá hoả vì RAVI đã phát hành hợp đồng kỳ nghỉ 25 năm cho tuần thứ 42 của năm, 1 phòng gia đình 8 ngày 7 đêm.

Lúc này tôi gọi điện cho Nam để hỏi rõ sự việc nhưng Nam không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời.

Tôi gọi cho bạn Quỳnh là người kết nối và được hẹn lên công ty tại toà nhà Epic 19 Duy Tân. Tại đây tôi được quản lý tên Tuấn tiếp. Sau khi nghe tôi trình bày và bày tỏ nguyện vọng, Tuấn yêu cầu tôi viết tường trình toàn bộ sự việc từ đầu.

Ngày 1/12 lúc 16h30, tôi được bạn tên Chiến tiếp. Tôi lại phải tường trình toàn bộ sự việc và lại được hứa sẽ bán giúp kỳ nghỉ cho khách, nhưng không có bất kỳ văn bản nào về thời điểm thực hiện.

Chỉ còn vài ngày nữa là sang năm 2025. Tôi lại thêm 1 tuổi, sức khoẻ lại giảm đi ít nhiều. Trong khi đó, hằng ngày tôi vẫn nhận những cuộc gọi kiểu: Chị có kỳ nghỉ Crystal holiday chưa dùng tới, chị có muốn cho thuê lại không?", nghệ sĩ Hương Dung kể lại.

Qua sự việc mà bản thân đã trải qua, NSND Hương Dung mong cộng đồng có cái nhìn cảm thông hơn đối với những người lớn tuổi trở thành nạn nhân của các mô hình kinh doanh này.

“Xin đừng vội gán cho họ câu ‘tham thì thâm’. Nghe như vậy rất xót xa. Nhiều người trong số họ không hề giàu có. Đó là tiền tích cóp cả đời hoặc tiền con cháu cho. Họ được mời đến các buổi giới thiệu, được hứa hẹn đủ điều, rằng có thể sử dụng để nghỉ dưỡng, làm quà tặng hoặc chuyển nhượng khi không còn nhu cầu. Những lời tư vấn ấy khiến họ tin tưởng và ký hợp đồng”, bà chia sẻ.

Cuối bài viết, NSND Hương Dung gửi lời cảm ơn tới những độc giả đã dành thời gian đọc và lắng nghe câu chuyện của mình, đồng thời hy vọng sẽ có thêm nhiều người cảnh giác trước các chiêu thức bán hợp đồng nghỉ dưỡng đang gây nhiều tranh cãi hiện nay.

NSND Hương Dung là diễn viên thuộc thế hệ đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân. Chị cũng là gương mặt từ lâu đã trở nên thân thiết với khán giả truyền hình cả nước.

NSND Hương Dung sinh ra ở Thái Bình và lớn lên ở vùng mỏ Quảng Ninh. Trước khi trở thành nữ chiến sĩ Công an TP Hải Phòng, chị là văn công của Quân khu 3. Có lẽ cuộc sống của chị không có nhiều thay đổi nếu ngày ấy Bộ Nội vụ không có quyết định thành lập Đoàn Nghệ thuật Bộ Nội vụ (nay là Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân) và bắt đầu tuyển các "hạt nhân" văn nghệ từ Công an các tỉnh.

NSND Hương Dung là nghệ sĩ hội đủ cả thanh và sắc. Những năm 80 - 90, chị được xếp vào top người đẹp màn ảnh. Những vai chính của sân khấu thời đó liên tục gọi tên nghệ sĩ Hương Dung.

Ở lĩnh vực điện ảnh, những năm 90, Hương Dung tham gia bộ phim Săn bắt cướp cùng nhiều diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ như: Thương Tín, Lê Khanh, Trọng Trinh...

Đối với phim truyền hình, đến giờ khán giả vẫn ấn tượng với vai vợ thứ trưởng Cao Đức Cẩm trong phim truyền hình dài tập Chạy án của NSND Hương Dung . Bà chia sẻ rằng, khán giả không biết tên bà nhưng gặp bà thường gọi là vợ của thứ trưởng.

Ngoài bộ phim này, NSND Hương Dung còn tạo dấu ấn ở các phim: Của để dành, Chủ tịch tỉnh, Cầu vồng tình yêu, Người phán xử…