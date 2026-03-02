Tiếc cho mỹ nhân đẹp hơn vạn đoá hồng: Nhan sắc dao kéo nhấp nhô như đất nặn, 10 năm không gì hơn ngoài flop

Gần đây, Trình Tiêu tung ra bộ ảnh kỷ niệm 10 năm debut và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh bởi phần hình ảnh đầu tư, đậm chất điện ảnh. Trong không gian phủ kín sắc đỏ, cô xuất hiện giữa những đóa hồng khổng lồ đang “nở tung” phía sau lưng, cánh hoa bay lả tả trên nền sàn gỗ, tạo nên cảm giác vừa rực rỡ vừa có chút siêu thực.

Trình Tiêu tung ra bộ ảnh kỷ niệm 10 năm debut và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh bởi phần hình ảnh đầu tư, đậm chất điện ảnh (Ảnh: Weibo)

Giữa lớp rèm nhung đỏ buông dày, chiếc gương viền vàng ánh kim cùng những vệt nắng hắt qua khung cửa sổ, không gian hiện lên như một sân khấu cổ điển lộng lẫy và tráng lệ. Về tạo hình, Trình Tiêu diện thiết kế corset hồng - đỏ, đính kết những chi tiết ruy băng và hoa nổi, ôm sát cơ thể, tôn lên đường nét thanh mảnh nhưng không kém phần quyến rũ.

Đôi cánh đỏ phía sau lưng gợi liên tưởng đến hình ảnh “thiên thần sa ngã” hay một đóa hồng hóa thân thành con người, mang đến cảm giác vừa mềm mại vừa gai góc. Đáng chú ý, chiếc gương xuất hiện xuyên suốt bộ ảnh, phản chiếu nhiều góc nhìn khác nhau của cô. Đây là một ẩn dụ cho hành trình tự đối thoại, tự soi chiếu sau 10 năm hoạt động nghệ thuật. Hoa hồng ở đây không đơn thuần là biểu tượng của tình yêu hay sự lãng mạn, mà còn đại diện cho đam mê cháy bỏng, vẻ đẹp và sự trưởng thành sau những lần nở rộ rồi tàn phai.

Trình Tiêu diện thiết kế corset hồng - đỏ, đính kết những chi tiết ruy băng và hoa nổi, ôm sát cơ thể, tôn lên đường nét thanh mảnh nhưng không kém phần quyến rũ (Ảnh: Weibo)

Ngay sau khi bộ ảnh được công bố, không ít cư dân mạng dành lời khen cho thần thái và sức hút của Trình Tiêu trong concept hoa hồng lần này. Có người viết: “Vạn đóa hồng nở rộ phía sau cũng không đẹp bằng Trình Tiêu đứng giữa”, “Dù thế nào thì visual của cô ấy vẫn là thứ khiến người ta phải dừng lại vài giây”...

Nhắc đến Trình Tiêu, dân tình không khỏi nhớ đến một đóa hồng rực rỡ của girlgroup Hàn Quốc - WJSN, đảm nhận vị trí center. Trước đây, Trình Tiêu từng làm mưa làm gió một thời nhờ màn trình diễn thể dục dụng cụ xuất thần tại Đại hội Thể thao Idol - nơi giúp tên tuổi của cô và cả nhóm vụt sáng sau 1 đêm. Vì thế, Trình Tiêu từng là "cây hút fan" đình đám của WJSN. Năm 2018, cô cùng Mạnh Mỹ Kỳ và Ngô Tuyên Nghi trở lại quê nhà và gây được tiếng vang lớn nhờ visual ngọt ngào, hợp gu Trung Quốc. Dân tình cũng ưu ái gọi cô với biệt danh "nữ thần xinh đẹp nhất năm".

Trình Tiêu từng vô cùng nổi tiếng sau màn thể hiện múa dụng cụ tại Đại hội Thể thao Idol 2016 (Ảnh: IG)

Trước đây, Trình Tiêu từng làm mưa làm gió một thời nhờ màn trình diễn thể dục dụng cụ xuất thần tại Đại hội Thể thao Idol - nơi giúp tên tuổi của cô và cả nhóm vụt sáng sau 1 đêm. Vì thế, Trình Tiêu từng là "cây hút fan" đình đám của WJSN. Năm 2018, cô cùng Mạnh Mỹ Kỳ và Ngô Tuyên Nghi trở lại quê nhà và gây được tiếng vang lớn nhờ visual ngọt ngào, hợp gu Trung Quốc. Dân tình cũng ưu ái gọi cô với biệt danh "nữ thần xinh đẹp nhất năm".

Sau đó, nữ idol quyết định phát triển và lấn sân sang mảng diễn xuất. Cô tham gia hàng loạt phim như Em Đẹp Nhất Là Khi Mỉm Cười , Lương Ngôn Tả Ý ... nhưng diễn xuất bị nhận xét là đơ như khúc gỗ, đài từ gượng gạo - điểm chung của đa số idol ngày nay lấn sân mảng phim. Một số trang tin không ngần ngại gắn mác "thảm họa màn ảnh" cho diễn xuất của Trình Tiêu. Dù kỹ năng ca hát và diễn xuất vẫn còn nhiều hạn chế nhưng Trình Tiêu vẫn được duy trì được lượng người hâm mộ lớn yêu mến mình nhờ nhan sắc ngọt ngào như “búp bê sống”.

Suốt 10 năm sự nghiệp, dấu ấn Trình Tiêu để lại cho khán giả lại vô cùng mờ nhạt, lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất đều không có tác phẩm nào nổi bật (Ảnh: IG)

Song, suốt 10 năm sự nghiệp, dấu ấn Trình Tiêu để lại cho khán giả lại vô cùng mờ nhạt, lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất đều không có tác phẩm nào nổi bật. Cô được netizen xếp hạng vào nhóm sao tuyến 18 - ám chỉ đến những idol, diễn viên kém nổi, hạng trung.

Thời gian qua, nhan sắc của Trình Tiêu cũng là chủ đề được quan tâm trên sóng mạng. Vài tháng trước, vóc dáng của cô trông đầy đặn hơn so với trước đây, các đường nét gương mặt cũng bị nhận xét là kém linh hoạt, nụ cười thiếu tự nhiên. Sự thay đổi này nhanh chóng làm dấy lên những đồn đoán về việc trùng tu nhan sắc quá đà, thậm chí có ý kiến cho rằng visual lần này cứng và thiếu mềm mại như tượng sáp.

Thời gian qua, ngoại hình của cô nhiều lần rơi vào trạng thái trồi sụt, “nhấp nhô” thất thường (Ảnh: Weibo)

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên nhan sắc của Trình Tiêu bị đặt lên bàn cân. Thời gian qua, ngoại hình của cô nhiều lần rơi vào trạng thái trồi sụt, “nhấp nhô” thất thường: khi thì được khen sắc sảo, quyến rũ; lúc lại gây tranh cãi vì gương mặt khác lạ. Nhiều ý kiến lo ngại cô có thể rơi vào vòng xoáy áp lực ngoại hình tương tự Park Bom, người từng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi vì diện mạo thay đổi theo thời gian.