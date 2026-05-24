Tiếc cho ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh

Có một thời, nhắc đến Thủy Tiên và Công Vinh là nhắc đến một “cặp đôi quốc dân” đặc biệt của Vbiz. Một người là ngôi sao nhạc Việt với hàng loạt bản hit phủ sóng khắp nơi. Người còn lại là biểu tượng của bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm, là chân sút từng mang đến những khoảnh khắc lịch sử cho người hâm mộ.

Ca sĩ Thủy Tiên rất ít khi chia sẻ về cuộc sống thường ngày trên trang cá nhân

Họ nổi tiếng không chỉ vì danh vọng riêng, mà còn bởi cách đồng hành cùng nhau giữa hai thế giới vốn rất khác biệt: sân cỏ và sân khấu. Ở thời kỳ đỉnh cao, mọi động thái của cả hai đều thu hút sự quan tâm lớn. Một bức ảnh gia đình, một dòng trạng thái hay một lần xuất hiện cùng nhau cũng đủ tạo thành chủ đề bàn luận.

Những năm gần đây, công chúng gần như không còn thấy Thủy Tiên xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động giải trí. Công Vinh cũng gần như rút khỏi mạng xã hội và bóng đá sau quãng thời gian dài im tiếng.

Trang cá nhân của Công Vinh hiện có khoảng 2,7 triệu lượt theo dõi, nhưng từ năm 2025 đến nay, anh chỉ đăng đúng hai bài viết. Trong khi đó, Thủy Tiên cũng chỉ thỉnh thoảng vài tháng mới chia sẻ dòng trạng thái về cuộc sống thường ngày.

Sự thay đổi ấy không khó để lý giải.

Có lẽ chính vì từng đi qua quá nhiều ồn ào nên Thủy Tiên giờ đây chọn cách sống khác. Trong một chia sẻ gần đây, nữ ca sĩ viết: "Nửa đời còn lại.. chỉ muốn buông bỏ… làm 1 người đơn giản, bớt vướng bận với người đời. Núi cao sông rộng..gió thoảng mây bay. Lấy bình thường làm an yên, lấy biết đủ làm hạnh phúc, nguyện cho mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều có phần của bạn".

Sau tất cả, điều đáng quý nhất đó là sự gắn bó của Công Vinh và Thủy Tiên

Câu nói ngắn nhưng phần nào phản chiếu tâm thế của một người đã không còn muốn chạy theo hào quang như trước nữa.

Ở góc độ nào đó, sự im lặng của Thủy Tiên và Công Vinh không hẳn là điều tiêu cực. Nó giống một lựa chọn trưởng thành hơn sau khi đã trải qua đủ vinh quang lẫn áp lực. Khi từng đứng quá lâu dưới ánh đèn, người ta sẽ hiểu giá trị của việc được sống bình thường.

Nhưng với công chúng, cảm giác tiếc nuối vẫn còn đó.

Tiếc cho một ca sĩ từng là biểu tượng của nhạc Việt nhưng giờ gần như khép lại ánh hào quang. Tiếc cho một tiền đạo từng là niềm tự hào của bóng đá nước nhà nhưng ngày càng xa sân cỏ. Và cũng tiếc cho một cặp đôi mà chỉ cần họ xuất hiện cùng nhau, người ta từng có cảm giác mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như một giai đoạn đẹp của showbiz Việt.

Dẫu vậy, có lẽ điều đáng quý nhất là sau tất cả, họ vẫn còn ở cạnh nhau.

Giữa một thế giới nơi nhiều mối quan hệ nổi tiếng đến nhanh rồi tan biến cũng rất nhanh, hành trình gần hai thập kỷ đồng hành của Thủy Tiên và Công Vinh vẫn là điều hiếm có. Có thể họ không còn xuất hiện nhiều trước công chúng, nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại cho thấy họ đang cố giữ lấy điều quan trọng nhất: sự bình yên của gia đình mình.