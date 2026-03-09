Tiếc cho Britney Spears: "Công chúa nhạc pop" khuấy đảo showbiz, lụi tàn đáng buồn vì quyền giám hộ và scandal chấn động

Trong lịch sử nhạc pop thế giới, có lẽ hiếm nghệ sĩ nào có cuộc đời nhiều thăng trầm như Britney Spears. Từ một thiếu nữ tuổi teen trở thành “Công chúa nhạc pop” làm rung chuyển ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, Britney Spears từng là biểu tượng văn hóa của cả một thế hệ.

Thế nhưng đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy là chuỗi năm tháng đầy bi kịch: những scandal cá nhân bị truyền thông khai thác, cuộc khủng hoảng tâm lý gây chấn động và đặc biệt là cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt 13 năm liên quan đến quyền giám hộ. Hành trình của Britney Spears vì thế không chỉ là câu chuyện về một siêu sao, mà còn là bức tranh đầy phức tạp về mặt tối của showbiz.

Tuổi thơ và khởi đầu sự nghiệp: Từ cô bé tài năng đến sao nhí đình đám

Britney Spears sinh năm 1981, trong một gia đình trung lưu tại Mississippi, là con thứ hai của Lynne Irene Bridges và James "Jamie" Parnell Spears. Cô có anh trai Bryan và em gái Jamie Lynn Spears. Gia đình chuyển đến Kentwood, Louisiana khi Britney Spears còn nhỏ. Từ năm 3 tuổi, Britney Spears đã học múa, hát và thể dục, thường xuyên thắng giải tại các cuộc thi bang. Cô lấy cảm hứng từ Madonna, Janet Jackson và Whitney Houston, mơ ước trở thành ngôi sao.

Britney Spears xinh xắn, đáng yêu thời bé. Ảnh: Pinterest

Năm 1992, ở tuổi 11, Britney tham gia chương trình The All-New Mickey Mouse Club của Disney, cùng dàn sao nhí như Justin Timberlake, Christina Aguilera, Ryan Gosling và JC Chasez. Sau khi chương trình kết thúc năm 1994, cô trở về Louisiana học trung học nhưng nhanh chóng cảm thấy lạc lõng. Năm 1997, ở tuổi 15, Britney ký hợp đồng với Jive Records sau khi bị từ chối bởi nhiều hãng đĩa khác. Cô chuyển đến New York để theo đuổi sự nghiệp, tham gia các lớp múa chuyên nghiệp và ghi âm demo. Đây là bước ngoặt, biến cô từ sao nhí thành biểu tượng teen-pop toàn cầu.

Cô là gương mặt nổi bật của Micky Mouse Club. Ảnh: Pinterest

Đột phá và đỉnh cao sự nghiệp: Nữ hoàng teen-pop thống trị thế giới (1999-2003)

Năm 1998, cô phát hành đĩa đơn đầu tay Baby One More Time . Không ai ngờ rằng ca khúc này lại trở thành một trong những bản hit mang tính biểu tượng nhất lịch sử nhạc pop. Bài hát nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng tại nhiều quốc gia và đưa album cùng tên Baby One More Time trở thành hiện tượng toàn cầu. Hình ảnh Britney Spears trong bộ đồng phục học sinh trong MV lập tức gây sốt và trở thành biểu tượng văn hóa pop của cuối thập niên 1990.

Thành công ban đầu nhanh chóng đưa Britney Spears trở thành ngôi sao lớn. Năm 2000, cô tiếp tục khuấy đảo làng nhạc với album Oops!... I Did It Again và ca khúc chủ đề cùng tên. Album này bán được hàng triệu bản chỉ trong thời gian ngắn và giúp Britney củng cố vị thế là một trong những ngôi sao pop nổi bật nhất thế giới. Báo chí và người hâm mộ bắt đầu gọi cô bằng danh xưng “Princess of Pop” - Công chúa nhạc pop.

Ảnh: Pinterest

Baby One More Time nhanh chóng gây bão toàn cầu. Ảnh: Pinterest

Bước sang đầu những năm 2000, Britney Spears tiếp tục thay đổi hình ảnh và khẳng định sự trưởng thành trong âm nhạc. Album Britney và đặc biệt là In the Zone đã cho thấy sự lột xác của nữ ca sĩ từ hình tượng teen pop sang phong cách gợi cảm, trưởng thành hơn. Những ca khúc như I'm a Slave 4 U hay Toxic không chỉ thành công thương mại mà còn giúp cô giành giải Grammy Awards đầu tiên trong sự nghiệp. Thời điểm này, Britney Spears gần như là cái tên phủ sóng khắp mọi nơi: từ các bảng xếp hạng âm nhạc, quảng cáo thương hiệu cho đến những tour diễn cháy vé trên toàn cầu.

Gia tài âm nhạc đáng nể của nữ ca sĩ. Ảnh: Pinterest

Cuộc sống cá nhân hỗn loạn và mầm mống của bi kịch

Cuộc sống riêng tư của Britney Spears luôn là "mồi ngon" cho truyền thông. Mối tình của cô với Justin Timberlake từng được xem là chuyện tình đẹp của làng nhạc pop. Hai người quen nhau từ thời còn tham gia The Mickey Mouse Club và hẹn hò trong nhiều năm. Nhưng cuộc chia tay năm 2002 lại trở thành một scandal lớn khi Justin Timberlake phát hành ca khúc Cry Me a River, được cho là ám chỉ Britney Spears phản bội. Truyền thông thời điểm đó gần như đứng về phía Justin Timberlake, khiến hình ảnh Britney Spears chịu nhiều tổn hại.

Cuộc tình của nữ ca sĩ và Justin Timberlake từng tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông. Ảnh: Pinterest

Những năm sau đó, cuộc sống cá nhân của nữ ca sĩ ngày càng hỗn loạn. Năm 2004, cô gây sốc khi kết hôn chóng vánh với người bạn thời thơ ấu Jason Alexander tại Las Vegas, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vỏn vẹn 55 giờ trước khi bị hủy bỏ. Không lâu sau, Britney Spears kết hôn với vũ công Kevin Federline và sinh hai con trai. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng nhanh chóng tan vỡ và dẫn đến cuộc ly hôn ồn ào năm 2007.

Chính giai đoạn này đã mở ra một trong những chương đen tối nhất trong cuộc đời Britney Spears. Sau khi mất quyền nuôi con tạm thời và liên tục bị paparazzi săn đuổi, giọng ca Toxic rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Năm 2007, hình ảnh cô tự cạo trọc đầu tại một tiệm salon đã gây chấn động toàn cầu và trở thành một trong những scandal nổi tiếng nhất lịch sử showbiz. Không lâu sau đó, Britney Spears còn bị bắt gặp tấn công xe của paparazzi bằng ô trong cơn tức giận, càng khiến truyền thông đổ dồn sự chú ý vào những vấn đề tâm lý của cô.

Ảnh: Pinterest

Britney Spears bắt đầu bị giám hộ năm 2008 vì những dấu hiệu bất ổn. Ảnh: Pinterest

13 năm giám hộ "như địa ngục"

Những sự cố liên tiếp khiến tòa án quyết định đặt Britney dưới quyền giám hộ của cha cô là Jamie Spears vào năm 2008. Quyền giám hộ này cho phép gia đình kiểm soát hầu hết các quyết định quan trọng trong cuộc sống của cô, từ tài chính cho đến sự nghiệp. Điều gây tranh cãi là dù bị giám hộ, Britney vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ. Cô phát hành các album thành công như Circus, Femme Fatale và Glory , đồng thời thực hiện nhiều tour diễn lớn và chương trình biểu diễn dài hạn tại Las Vegas. Dù kiếm hàng trăm triệu USD, nhưng cô lại mất quyền kiểm soát tài sản của chính mình, bị ép dùng thuốc tránh thai, trở thành "con rối" bị kiểm soát.

Sự mâu thuẫn giữa việc Britney Spears phải làm việc như một nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng lại không được toàn quyền quyết định cuộc sống của mình đã khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi. Từ đó, phong trào #FreeBritney ra đời và nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Người hâm mộ tin rằng nữ ca sĩ sinh năm 1981 đang bị kiểm soát quá mức và cần được trả lại quyền tự do cá nhân.

Sau nhiều năm tranh cãi pháp lý, năm 2021 tòa án tại Los Angeles đã chính thức chấm dứt quyền giám hộ kéo dài suốt 13 năm đối với Britney Spears. Quyết định này được xem là chiến thắng lớn không chỉ đối với Britney Spears mà còn đối với phong trào đòi quyền tự do cho cô.

Năm 2021, Britney Spears được tự do sau 13 năm giám hộ. Ảnh: Pinterest

Chuỗi ngày chìm trong bất ổn, đen tối trở lại

Chiến thắng của phong trào #FreeBritney đã giúp cô giành lại được quyền tự do cá nhân trong sự vỡ òa của hàng triệu người hâm mộ. Thế nhưng, thực tế vào năm 2026 lại vẽ nên một bức tranh đầy xót xa. Mặc dù đã thoát khỏi chiếc cũi sắt, nhưng những tổn thương sâu sắc từ quá khứ dường như đã phá hủy hoàn toàn sự nhiệt huyết nghệ thuật và ổn định tinh thần của cô.

Thay vì một màn tái xuất huy hoàng trên sân khấu, công chúng giờ đây thường xuyên thấy một Britney Spears bất ổn qua những video nhảy múa kỳ lạ trên mạng xã hội và những dòng trạng thái đầy oán hận dành cho gia đình. Mối quan hệ rạn nứt với hai con trai và sự cô độc trong cuộc sống hậu giám hộ cho thấy rằng tự do đôi khi là một gánh nặng quá lớn đối với một tâm hồn đã bị tàn phá quá lâu.

Britney Spears rơi vào trạng thái bất ổn. Ảnh: Pinterest

Britney Spears không còn ra nhạc, thay vào đó, cô phát hành cuốn hồi ký The Woman In Me , tiết lộ nhiều điều gây sốc. Mới đây nhất, vào ngày 4/3, cô đã bị cảnh sát Hạt Ventura, California (Mỹ) bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Theo thông tin mà cánh báo giới có được, nữ ca sĩ hàng đầu đã bị Đội Tuần tra Cao tốc California (Mỹ) còng tay đưa về đồn làm việc vào lúc 21h30 tối qua (theo giờ địa phương). Đến rạng sáng hôm sau, tòa có lệnh bắt giam với Britney Spears. Sau 3 tiếng bị tạm giam, giọng ca Baby One More Time được trả tự do.

Tuy nhiên, sóng gió với Britney Spears được cho biết chưa dừng lại ở đó. Cảnh sát Hạt Ventura, California (Mỹ) thông báo họ đã tìm thấy 1 chất lạ bên trong chiếc xe BMW mà Britney Spears điều khiển. Chất lạ này đã được gửi cho phòng xét nghiệm kiểm tra. Ngoài cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn, cảnh sát còn nghi vấn Britney Spears đã sử dụng, tàng trữ chất chất cấm và tiếp tục mở rộng điều tra. Dự kiến, nữ ca sĩ sẽ ra tòa vào ngày 4/5.

Nữ ca sĩ bị bắt vì say rượu lái xe. Ảnh: Pinterest

Nhìn lại hành trình của Britney Spears, người ta không khỏi bùi ngùi cho một tài năng thiên bẩm bị nghiền nát bởi guồng quay tàn nhẫn của ngành công nghiệp giải trí. Sự lụi tàn của cô không nằm ở việc thiếu hụt tiền bạc hay danh tiếng, mà là sự mong manh trong tâm hồn cũng như quyền giám hộ hà khắc.

Người nghệ sĩ tràn đầy năng lượng năm nào đã biến mất, thay vào đó là một người đàn bà đầy tổn thương đang loay hoay tìm lại những mảnh vỡ của chính mình. Dù hào quang có thể không bao giờ trở lại như xưa, nhưng di sản âm nhạc của "công chúa nhạc Pop" vẫn sẽ mãi là một phần không thể thiếu của lịch sử showbiz, nhắc nhở chúng ta về cái giá quá đắt của sự nổi tiếng giữa chốn showbiz phù hoa.