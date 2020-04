Tỉ phú tự thân trẻ nhất đăng ảnh gợi cảm trong biệt thự 36,5 triệu USD mới mua

Người đẹp sinh năm 1997 (23 tuổi) nhưng đã là một nữ tỷ phú và còn được 2 năm liên tiếp bình chọn là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới (Theo Forbes). Kylie Jenner là bà chủ của thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Hồi tháng 11 năm ngoái, Kylie vừa bán cổ phần hãng mỹ phẩm Kylie Cosmetics do mình sáng lập cho tập đoàn Coty và thu về tới 600 triệu đô la. Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc công ty này được định giá tới 1,2 tỷ USD. Bên cạnh đó, Kylie còn bắt tay hợp tác với chị gái - siêu mẫu đắt giá nhất thế giới Kendall Jenner để thiết kế thời trang mang thương hiệu Kendall + Kylie cũng rất được chào đón. Ngoài ra, cô còn có nguồn thu nhập lớn từ show truyền hình thực tế của gia đình là Keeping Up With The Kardashians, quảng cáo từ Instagram có lượng fan khủng (171 triệu người theo dõi)...