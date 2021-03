Tỉ phú Bill Gates phá vỡ im lặng về lý do mua đất kỷ lục

Tỉ phú Bill Gates cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng về lý do tại sao ông mua một lượng đất canh tác kỷ lục trong những năm gần đây. Tuy nhiên, có vẻ như lý do của ông đã không thể thỏa mãn sự tò mò của nhiều người, theo đài Sputnik.

Đầu tiên, ông Gates bác bỏ những ý kiến cho rằng việc mua đất có liên quan đến nỗ lực cải thiện môi trường của ông.

"Nhóm đầu tư của tôi đã chọn làm điều này. Nó không liên quan đến khí hậu" - ông Gates ám chỉ rằng việc mua đất hoàn toàn là vấn đề tài chính.

Tuy nhiên, sau đó nhà phát triển phần mềm nói rằng ngành nông nghiệp rất quan trọng vì nó có thể giúp chúng ta giải quyết các vấn đề môi trường như nạn phá rừng.

Ông Gates kết luận: "Không rõ nhiên liệu sinh học rẻ đến mức nào nhưng nếu chúng rẻ thì nó có thể giải quyết được lượng khí thải từ hàng không và xe tải".

Theo tạp chí Land Report, nhà đồng sáng lập Microsoft sở hữu diện tích khổng lồ 97.933 ha trên khắp 18 bang của Mỹ.

Trước đây, giới truyền thông đồn đoán rằng sở thích của ông đối với đất nông nghiệp được thúc đẩy do mong muốn giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu .



Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường, nông nghiệp chiếm khoảng 10% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, giữ nhiệt tỏa ra từ mặt trời và gây ra biến đổi khí hậu.

Ông Gates đã đưa ra phát biểu về việc mua đất nông nghiệp trong sự kiện "Ask Me Anything" khi nói chuyện với người dùng mạng xã hội Reddit. Ông cũng quảng bá cuốn sách mới nhất của mình "Làm thế nào để tránh thảm họa khí hậu" trong sự kiện này.

Người đàn ông 65 tuổi này hồi tháng 2-2021 đã gây ra một làn sóng phẫn nộ sau khi đề nghị cư dân các nước giàu chỉ nên ăn thịt bò tổng hợp, tiết lộ những việc ông làm để giúp ích cho môi trường.

"Về mặt cá nhân, tôi đang làm nhiều việc hơn. Tôi đang lái ô tô điện. Tôi có các tấm pin mặt trời ở nhà. Tôi ăn thịt tổng hợp (đôi khi!). Tôi mua nhiên liệu hàng không xanh ... Tôi cũng sử dụng máy bay ít hơn. Đại dịch đã cho thấy chúng ta có thể bay ít chuyến hơn" - ông Gates nói với cư dân mạng theo dõi cuộc nói chuyện của ông.