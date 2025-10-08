Do ảnh hưởng mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến nhiều nơi ở Thái Nguyên, Bắc Ninh bị cô lập. Người dân không kịp tháo chạy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ, không có lương thực... đã đăng tin lên mạng xã hội xin hỗ trợ.

Trước thiệt hại của đồng bào, nhóm thuyền viên của Hợp tác xã (HTX) Vận chuyển Du lịch Chùa Hương tình nguyện đăng ký lên đường cứu hộ người dân vùng ngập lụt.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó giám đốc HTX Vận chuyển Du lịch Chùa Hương, cho biết từ 23h ngày 7/10, đơn vị bắt đầu kêu gọi các thuyền viên đăng ký tình nguyện hỗ trợ bà con vùng bão lũ.

Đến 3h ngày 8/10, 3 cano đầu tiên rời bến, hướng lên Thái Nguyên. Ba tiếng sau, thêm 6 phương tiện tiếp tục xuất phát.

Đến 9h30, 6 chiếc khác được điều động, trong đó 4 xuồng máy lên Thái Nguyên và 2 sang Bắc Ninh. Do phương tiện có hạn, HTX ưu tiên cứu trợ các khu vực ngập sâu, sau đó mở rộng sang Lạng Sơn.

Thuyền tại Chùa Hương sẵn sàng lên đường hỗ trợ bà con vùng lũ lụt Thái Nguyên, Bắc Ninh. (Ảnh: HN).

Tính đến sáng 8/10, đơn vị huy động 15 cano, xuồng máy, cùng áo phao, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu lên đường hỗ trợ người dân.

Đại diện UBND xã Hương Sơn cho biết chính quyền và người dân địa phương đã phát động phong trào "Hướng về miền Bắc - Lá lành đùm lá rách", huy động phương tiện và lực lượng cứu hộ hỗ trợ các vùng ngập nặng.

Xã sẽ tiếp tục tăng cường thêm thuyền chèo tay cùng đội ngũ lái thuyền Chùa Hương dày dạn kinh nghiệm, những người am hiểu sông nước, địa hình phức tạp, để tham gia cứu nạn, đưa người dân đến nơi an toàn và vận chuyển nhu yếu phẩm khi cần thiết.

Năm ngoái, sau bão Yagi, đội từng mang cano, xuồng máy hỗ trợ Thái Nguyên, Tuyên Quang và Phú Thọ.

Sau đợt này, HTX dự kiến thành lập đội cứu hộ thường trực, được tập huấn kỹ năng ứng phó khẩn cấp, sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào thiên tai xảy ra.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao khiến Thái Nguyên mưa lớn từ tối 6/10. Trong 21 giờ, lượng mưa nhiều nơi đạt 200-500 mm, như Hóa Thượng 564 mm, Gia Bảy 541 mm.

Đến 16h ngày 7/10, mực nước sông Cầu tại Gia Bảy vượt báo động ba 2,26 m, cao hơn mức lịch sử năm 1971. Hai phường Gia Sàng và Phan Đình Phùng bị lũ bủa vây, chính quyền cảnh báo 21/92 xã, phường có nguy cơ ngập sâu.

Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ xuất hiện lũ lịch sử trên sông Cầu khiến 21/92 xã phường có thể ngập lụt.



