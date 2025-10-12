Thủy triều dâng cao gây nguy cơ lũ lụt tại Mỹ khi bão hình thành ở hai đại dương

Ảnh vệ tinh NOAA chụp lúc 14h09 ngày 9/10/2025 cho thấy bão nhiệt đới Priscilla ngoài khơi phía Tây Mexico trên Thái Bình Dương (Ảnh: AP)

Sáng 10/10, thủy triều dâng cùng một cơn bão ven biển không tên gây ngập tại bờ biển hai bang Nam và Bắc Carolina (Mỹ). Tại Charleston (Nam Carolina), khoảng một chục tuyến phố đã bị ngập và chính quyền mở miễn phí một số bãi đỗ xe.

Mực nước triều dự báo đạt 8,5 foot (2,6 m) vào sáng 10/10 (giờ địa phương), mức cao thứ 13 trong hơn 100 năm dữ liệu tại cảng Charleston. Gió mạnh kèm triều cường có thể gây ngập dọc ven biển, đặc biệt quanh Charleston và khu vực Outer Banks (Bắc Carolina).

Dọc Outer Banks, cơ quan dự báo cho biết thời tiết xấu nhất từ ngày 10/10 đến cuối tuần; tuyến đường N.C. 12 trên đảo Hatteras và Ocracoke có thể phải đóng do nước biển tràn qua.

Tại Thái Bình Dương, bão nhiệt đới Priscilla và Raymond gây mưa lớn dọc bờ biển Mexico; Priscilla có thể gây lũ quét tại khu vực Tây Nam nước Mỹ cuối tuần này. Cảnh báo lũ đã được ban hành cho một số nơi ở Arizona, California và Nevada.

Ảnh vệ tinh NOAA chụp lúc 14h12 ngày 9/10/2025 cho thấy bão nhiệt đới Raymond ngoài khơi phía Tây Mexico trên Thái Bình Dương (Ảnh: AP)

Trưa 10/10, tâm bão Priscilla cách Cabo San Lazaro (Mexico) khoảng 300 km về Tây Bắc, gió tối đa khoảng 85 km/h, di chuyển hướng Bắc với tốc độ 9 km/h. Bão Raymond có gió tối đa khoảng 80 km/h, cách Zihuatanejo (Mexico) khoảng 150 km về Nam Đông Nam, di chuyển Tây Tây Bắc 24 km/h; cảnh báo bão áp dụng từ Zihuatanejo đến Cabo Corrientes và dự báo bão Raymond tiến gần Baja California Sur vào cuối tuần.

Trên Đại Tây Dương, bão nhiệt đới Jerry đi qua phía Đông quần đảo Leeward, gây mưa lớn; tâm bão cách Bắc Leeward khoảng 100 km về Đông Đông Bắc, gió tối đa 95 km/h, di chuyển Tây Bắc 26 km/h. Cảnh báo bão nhiệt đới có hiệu lực cho Barbuda, Anguilla, St. Barthelemy, St. Martin, Sint Maarten, Guadeloupe và các đảo lân cận; cảnh báo theo dõi áp dụng cho Antigua, St. Kitts, Nevis, Montserrat, Saba và St. Eustatius. Jerry có thể mạnh lên thành bão vào ngày 11/10. Một đợt gió mùa đông bắc mạnh (nor’easter) dự kiến mưa và sóng lớn vào Đông Nam nước Mỹ, đồng thời đẩy bão Jerry ra xa các đảo vào Đại Tây Dương.

Cũng trong ngày 10/10, bão cận nhiệt đới Karen hình thành ở Bắc Đại Tây Dương, gió tối đa khoảng 75 km/h và dự kiến giữ cường độ này trong ngày. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, bão cận nhiệt đới thường có vùng gió mạnh rộng hơn so với bão nhiệt đới, nơi mưa tập trung hơn.

Mùa bão Đại Tây Dương 2025 còn khoảng 7 tuần. Các nhà khí tượng cho biết hiện tượng La Nina đã quay trở lại. Dù có thể quá muộn để ảnh hưởng đến Đại Tây Dương, La Nina vẫn có thể gây mưa lớn hoặc hạn hán ở nhiều nơi.

(Theo AP)