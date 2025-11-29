Mới đây, nhà thiết kế đã chia sẻ clip Thủy Tiên đến thử đồ cho show thời trang sắp tới của anh. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ lộ diện trong thời gian gần đây, nên sự xuất hiện của cô nhanh chóng thu hút chú ý.

Trong clip, Thủy Tiên diện trang phục hồng trẻ trung, đi ô tô ghé đến cửa hàng của Đỗ Long. Dù đã ở tuổi 40, nhưng cô vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, làn da sáng và thần thái nhẹ nhàng. Khi khoác lên mình thiết kế mới của đàn anh, nữ ca sĩ gây ấn tượng với vóc dáng mảnh mai, đôi chân thon dài và thần thái tự tin.

Clip Thủy Tiên đến thử đồ để tham dự show thời trang của Đỗ Long

Gặp nhà thiết kế Đỗ Long, Thủy Tiên đã nói thẳng: "Mai mốt anh muốn mời show thì phải mời sớm, gần tháng thì người ta đã có lịch đi chùa hết rồi". Sau đó, nữ ca sĩ giải thích: "Em đã đặt lịch đi Ấn Độ, đặt vé máy bay, khách sạn hết cả hành trình, nhưng vừa đặt xong thì anh gọi: "Em ơi đi show của anh nha!". Lúc đó, em nghĩ: "Ủa kỳ vậy, sớm không nói, nói trước một tí đi". Vậy là em phải quay lại năn nỉ rời khách sạn, rời lịch bay. Cuối cùng, em đành phải cắt bỏ một đoạn hành trình để về đi show của anh".

Chia sẻ này của Thủy Tiên cho thây cô và nhà thiết kế Đỗ Long có mối quan hệ rất thân thiết. Chính vì vậy, nữ ca sĩ mới sẵn sàng sắp xếp lại lịch trình đã lên kế hoạch từ trước của mình. để kịp thời có mặt trong show diễn của đàn anh.

Thủy Tiên hiện sống kín đáo

Cô dành phần lớn thời gian để chăm sóc tổ ấm

Vài năm nay, Thủy Tiên chọn cuộc sống kín đáo, tránh thị phi. Cô ưu tiên dành thời gian chăm sóc cho con gái và tổ ấm, hạn chế xuất hiện trước công chúng, trong khi đó Công Vinh - ông xã của nữ ca sĩ cân bằng giữa công việc cá nhân và đời sống gia đình.

Hiện tại, cặp đôi sống cùng con gái trong biệt thự rộng rãi, sang trọng ở TP. HCM. Sau nhiều sóng gió và tin đôn rạn nứt, vợ chồng Thủy Tiên vẫn giữ được hôn nhân hạnh phúc, bền chặt. Cả hai xây dựng mối quan hệ dựa trên sự thấu hiểu và nhường nhịn.