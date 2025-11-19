Hôm nay (19/11) tại Tòa án Nhân dân TP. HCM - vụ xét xử vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan CTCP Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt được diễn ra. Đây là lần đầu tiên Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995), Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh, sinh năm 1998), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (sinh năm 1998) xuất hiện kể từ khi vướng vòng lao lý.

Đến hơn 17h chiều, TAND TP. HCM đã tuyên phạt 2 năm tù với bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh 2 năm tù (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) đều bị tuyên phạt 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Tuyên án 3 năm 3 tháng tù với Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt); 3 năm tù với Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt).

Tòa tuyên án đối với các bị cáo

Theo ghi nhận, trong thời gian sau khi tòa tuyên án, chờ lên xe về thi hành án, Hằng Du Mục bật khóc nức nở. Lúc này, Thùy Tiên ngồi kế bên đã nhanh chóng quay qua ôm lấy người chị.

Hành động phần nào thể hiện sự xoa dịu, an ủi và đồng cảm. Điều này cũng phần nào nói lên mối quan hệ hiện tại của Thùy Tiên và Hằng Du Mục.

Trước khi vướng vòng lao lý cả hai không chỉ dừng lại ở mối quan hệ công việc mà còn dần trở nên thân thiết và xuất hiện chung nhờ nhiều dự án hợp tác trong các phiên livestream. Thỉnh thoảng cả hai xuất hiện trong những khung hình chung, đi chơi, tương tác trên mạng xã hội,...

Thuỳ Tiên ôm Hằng Du Mục sau khi rời phiên toà xét xử (Clip: Di Anh) Cái ôm của Thùy Tiên dành cho Hằng Du Mục.

Ở vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan CTCP Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Hằng Du Mục khai nhận mình là Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Công ty Chị Em Rọt. Cô cho biết biết bản thân rất hối hận khi để dẫn đến sự việc này. Trước câu hỏi của chủ toạ về việc nếu biết trước bảng thành phần giống kết quả giám định, bị cáo có thực hiện hành vi quảng bá theo kịch bản không, Hằng Du Mục cho biết: "Bản thân bị cáo đã không làm hết trách nhiệm của một KOL, dẫn tới sự việc như thế này bị cáo rất hối hận. Nếu bị cáo biết thì chắc chắn sẽ không làm vì bị cáo cùng các KOL khác cũng mất rất nhiều năm để xây dựng một sự uy tín nhất định. Bị cáo sẽ không dùng uy tín của mình để đánh đổi”.

Tại phiên tòa, khi nhắc đến con, khi luật sư nêu tình tiết giảm nhẹ liên quan đến con nhỏ, Hằng Du Mục liên tục lau nước mắt, khóc nức nở. Hằng Du Mục đã ly hôn chồng và có hai con nhỏ, con lớn sinh năm 2020, con nhỏ sinh năm 2024. Thời gian qua, trong quá trình bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, các con của Hằng Du Mục được người thân của cô chăm sóc. Thỉnh thoảng, bố và các anh em trai của Hằng Du Mục cũng cập nhật tình hình về các con của cô trên MXH.

Ánh mắt mệt mỏi của Hằng Du Mục phiên xét xử (Ảnh: Viết Thanh) Ánh mắt mệt mỏi của Hằng Du Mục phiên xét xử (Ảnh: Viết Thanh)

"Kính thưa hội đồng xét xử, bản thân bị cáo đang là mẹ đơn thân và có hai con nhỏ. Trong 7 tháng tạm giam vừa rồi, bị cáo chỉ gặp con duy nhất một lần thôi. Hai con của bị cáo phải thay đổi chỗ ở liên tục vì bị quấy rối và phải nhờ đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng.

Hiện tại bị cáo cũng đang đối diện với việc bị tước bỏ quyền nuôi con. Con của bị cáo hiện tại còn quá nhỏ, sau khi bị cáo bị tạm giam thì em bé không còn sữa mẹ để uống. Hiện tại em bé không uống được sữa bột nên hoàn toàn không có sữa để sử dụng. Về vấn đề tâm sinh lý hay sức khoẻ của hai em cũng ảnh hưởng rất nhiều. Bị cáo kính mong hội đồng xét xử xem xét về hoàn cảnh của bị cáo", cô bật khóc khai báo.

Trong khi đó, ngoài việc thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, Thùy Tiên khai tham gia cổ đông tại Công ty Chị Em Rọt, cùng bàn bạc các ý tưởng kinh doanh mới. Cô thỏa thuận chia tỷ lệ lợi nhuận từ việc kinh doanh kẹo Kera (ban đầu 25%, sau là 30%). Trong quá trình này, Thùy Tiên cùng quay các video quảng cáo, quảng bá về công dụng của loại kẹo này và gắn giỏ hàng trên TikTok.

Tại phiên tòa, Thuỳ Tiên cho biết, năm 2025, Công ty quản lí - Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng - hưởng 30% lợi nhuận với các hợp đồng quảng cáo của bị cáo (trong đó có cả hợp đồng quảng cáo kẹo Kera).

Về vấn đề trách nhiệm công ty quản lý, Thuỳ Tiên cho biết, công ty sẽ có trách nhiệm ký hợp đồng thay cho bị cáo với các nhãn hàng khác, làm việc về mặt pháp lý, hợp đồng thay cho bị cáo. Người trực tiếp theo dõi cho bị cáo trong việc chạy chương trình là quản lý cũ và anh chị giám đốc công ty là bà Phạm Kim Dung.

Bị cáo Thùy Tiên rời khỏi toà (Ảnh: Viết Thanh) Bị cáo Thùy Tiên rời khỏi toà (Ảnh: Viết Thanh)

Cuối cùng, khi gửi lời xin lỗi tới những khách hàng đã tin tưởng và yêu thương mình nhưng lại sử dụng sản phẩm gây hại cho sức khỏe. Bị cáo cho biết bản thân xuất phát từ mục đích tốt đẹp là phát triển vùng nguyên liệu, tạo công ăn việc làm cho đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, các bị cáo đã "quá non nớt, quá vội vàng, thiếu trách nhiệm", dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Bị cáo mong HĐXX xem xét khi lượng hình và nói lời cảm ơn cơ quan điều tra "vì đã phát hiện kịp thời, không để sản phẩm kém chất lượng tiếp tục ảnh hưởng đến người dân".