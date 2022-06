Thùy Tiên nói gì khi bị nghi ngờ can thiệp thẩm mỹ?

Mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên có màn đáp trả khi một cư dân mạng nghi ngờ cô can thiệp thẩm mỹ. Cụ thể, bên dưới hình ảnh mới của Thùy Tiên ở sự kiện, người này để lại bình luận: "Cái mặt dữ thần ôn vậy trời. Mới tiêm má baby hay gì vậy?". Ngay lập tức, Thùy Tiên để lại phản hồi: "Có điên hông?".

Màn đáp trả của Thùy Tiên ngay sau đó thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, thực tế, đây là câu trả lời bông đùa của Thùy Tiên với người trong e-kip, là chuyên gia trang điểm thân thiết của cô.

Một số người cho rằng, so với thời điểm trước đó, Thùy Tiên có phần tăng cân hơn và đó có thể là lý do khiến gương mặt của cô nàng trông có vẻ phúng phính. Cũng có ý kiến nhận xét, việc gương mặt của Thùy Tiên có sự khác biệt là do kĩ thuật make-up.

Trước đó, khi Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021, nhiều khán giả nghi ngờ cô can thiệp thẩm mỹ. Bởi Thùy Tiên sở hữu gương mặt rất Tây với sống mũi cao. Trước những thắc mắc này, Thùy Tiên từng khẳng định gương mặt của cô là hoàn toàn tự nhiên bởi vì cô đã từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và quy chế của sân chơi nhan sắc uy tín lớn nhất quốc gia này đó là cấm thí sinh can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Được biết, ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International và bà Teresa - phó Chủ tịch cuộc thi cũng đã từng rất bất ngờ khi biết nhan sắc của Thùy Tiên là hoàn toàn tự nhiên và chưa từng đụng chạm dao kéo. Đây cũng là một trong những lý do khiến họ lựa chọn đại diện đến từ Việt Nam trở thành tân Hoa hậu.

Thậm chí, sau khi Thùy Tiên đăng quang, ngài chủ tịch của cuộc thi là Mr. Nawat có trao đổi với cô về vấn đề này và tỏ ra rất cởi mở, cho phép Thùy Tiên được phẫu thuật thẩm mỹ nếu cô muốn, tuy nhiên người đẹp đã từ chối.

Cô chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên chiếc vương miện của Miss Grand International được trao cho Việt Nam, nên tôi từ chối phẫu thuật vì muốn giữ gìn nét đẹp tự nhiên của người con đất Việt trong mắt bạn bè quốc tế".

Ảnh: Tổng hợp