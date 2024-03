Thùy Tiên lên tiếng về tin mua cổ phần 68 tỷ đồng

Chia sẻ với Tiền Phong, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên xác nhận về việc cô mua lại cổ phần Miss Grand International. Tuy nhiên, Thùy Tiên mua cổ phần với tư cách là cựu hoa hậu bước ra từ cuộc thi chứ không phải cổ đông lớn như mọi người đồn đoán.

"Tôi mua cổ phần của Miss Grand International với tư cách là một cựu hoa hậu bày tỏ sự ủng hộ của mình với cuộc thi đã trao cho mình vương miện. Đó là những gì tôi đã trao đổi với bà Teresa và bà cũng thấy đây là ý kiến hay”, Thùy Tiên nói.

Cô cũng phủ nhận thông tin mình trở thành một trong 10 cổ đông lớn nhất Miss Grand International.

Thông tin Hoa hậu Thùy Tiên trở thành cổ đông của Miss Grand International bắt nguồn từ chia sẻ của bà Teresa - Phó Chủ tịch cuộc thi. Đăng tải hình ảnh chụp chung với Thùy Tiên tại Thái Lan, bà Teresa viết: "Look who's here Thuy Tien, happy after Tet New Year and MGI shareholder to be" (tạm dịch: Nhìn xem là Thùy Tiên đây, chúc mừng năm mới và cổ đông sắp tới của Miss Grand International).

Sau đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Thùy Tiên đã mua lại 2 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 68 tỷ đồng và trở thành một trong 10 cổ đông lớn nhất của Miss Grand International.

Cách Hoàng Thùy đáp trả anti-fan

Ngày 17/3, Hoàng Thùy bày tỏ quan điểm về việc cô đối diện với những điều tiêu cực và sự tấn công từ mạng xã hội.

Theo Hoàng Thùy, cách phản kháng tốt nhất là trở nên tốt hơn bằng việc học.

“Mỗi lần tôi bị tác động xấu, nó lại có xúc tác cho tôi hơn, thay vì 2-3 tiếng mỗi ngày để học, tôi lại ngồi ở nhà và dành 8-10 tiếng để học, tập thể dục và ăn uống lành mạnh hơn. Vì nếu bạn trở nên thành công và hạnh phúc là cách trả thù đau đớn nhất dành cho chúng”, Hoàng Thùy chia sẻ.

Trước đó, Hoàng Thùy trở thành nạn nhân của tấn công tập thể trên mạng xã hội.

Những hình ảnh cô đăng tải chúc mừng sinh nhật bản thân lần thứ 32 bị thả hàng loạt tương tác phẫn nộ. Hoàng Thùy cũng bị kéo vào những tranh cãi vô lý trên mạng xã hội.

Chính vì vậy, thái độ lạc quan của Hoàng Thùy nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ. Khán giả khuyên Hoàng Thùy nên tập trung vào cuộc sống và sự nghiệp riêng của mình thay vì chạy theo dư luận.

Phim có Thanh Hương , Duy Hưng chuẩn bị lên sóng

Bộ phim Người một nhà của đạo diễn Trịnh Lê Phong sẽ lên sóng VTV3 từ ngày 21/3.

Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, Người một nhà khai thác câu chuyện dựa trên các mối quan hệ gia đình, góc khuất đời sống của những người đang trên hành trình sửa sai, tìm lại chính mình theo hướng chữa lành.

Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên như Vân Dung, Duy Hưng, Tuấn Tú, Hà Việt Dũng, Thanh Hương…

"Đây là bộ phim về đề tài gia đình, nhưng câu chuyện mà chúng ta thường xuyên gặp trong cuộc sống. Điều thú vị của bộ phim tôi nghĩ là nó không có những mối tình tay ba, tay tư nhưng rất gần gũi. Ta có thể nhìn thấy nó ở quanh mình. Các tình huống xảy ra trong gia đình gần gũi với người xem", đạo diễn Trịnh Lê Phong chia sẻ.



