Thủy Tiên lên tiếng thông tin ly hôn với Công Vinh

Trước thông tin liên quan đến đời tư, nữ ca sĩ lập tức phản hồi bằng một câu hỏi khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, Thủy Tiên đăng tải bài viết trên trang cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bên cạnh những bình luận tích cực, một tài khoản bất ngờ đề cập đến chuyện hôn nhân của nữ ca sĩ với cựu cầu thủ Công Vinh.

Cụ thể, tài khoản này để lại bình luận: “Công Vinh chia tay với Thủy Tiên rồi”.

Không bỏ qua thông tin này, Thủy Tiên trực tiếp trả lời: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”.

Màn đối đáp nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thay vì giải thích dài dòng hay tranh luận, nữ ca sĩ lựa chọn cách phản hồi hài hước, có phần châm biếm trước lời khẳng định chưa được kiểm chứng về cuộc hôn nhân của mình.

Đây không phải lần đầu Thủy Tiên và Công Vinh lên tiếng về tin đồn rạn nứt. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi từng không ít lần phải đối diện với những thông tin thất thiệt về đời tư trên mạng xã hội. Trước đó, vào cuôi năm 2025, Thủy Tiên từng chia sẻ hình ảnh đi uống cà phê cùng ông xã và bạn bè. Đáng chú ý, khi một cư dân mạng bình luận: “Ai nói anh chị ly hôn đâu, vô đây”, nữ ca sĩ lập tức hưởng ứng: “Đúng rồi. Vô 3 mặt 1 lời liền coi”.

Động thái này được xem là cách Thủy Tiên bác bỏ những đồn đoán về chuyện tình cảm, đồng thời cho thấy cô không ngại đối diện với những người lan truyền thông tin thiếu căn cứ.

Giữa năm 2024, Công Vinh cũng từng lên tiếng về việc hai vợ chồng liên tục bị đồn ly hôn. Cựu cầu thủ hài hước chia sẻ rằng cả hai thậm chí bị bố mẹ hai bên gọi điện nhắc nhở sau khi đọc được thông tin trên mạng.

“Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn cho vợ chồng một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin trên mạng nên nghi 2 vợ chồng ly dị”, Công Vinh kể.

Thủy Tiên và Công Vinh bắt đầu hẹn hò vào năm 2008. Sau 6 năm bên nhau, cặp đôi tổ chức đám cưới và hiện có một con gái chung, thường được gọi thân mật là Bánh Gạo. Trải qua gần hai thập kỷ gắn bó, chuyện tình cảm của Thủy Tiên và Công Vinh vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Thủy Tiên hiện ít xuất hiện trên sân khấu và tại các sự kiện hơn trước. Thay vì liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian cho gia đình, du lịch và tận hưởng cuộc sống đời thường bên ông xã Công Vinh.

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong những chuyến đi, từ các bãi biển đến những địa điểm gần gũi với thiên nhiên. Những khoảnh khắc thư giãn, khám phá vùng đất mới dần xuất hiện nhiều hơn so với hình ảnh nữ ca sĩ tất bật với lịch trình biểu diễn trước đây.

Sự thay đổi này cũng phần nào phù hợp với quan điểm sống mà Thủy Tiên từng chia sẻ: “Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ, làm một người đơn giản. Lấy bình thường làm an yên, lấy biết đủ làm hạnh phúc…”.

Từng là một trong những giọng ca nổi bật của V-pop, Thủy Tiên có thời gian dài hoạt động sôi nổi, thường xuyên góp mặt tại các chương trình và sự kiện giải trí. Tuy nhiên, những năm gần đây, cô không còn phát hành sản phẩm âm nhạc với tần suất như trước và cũng hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Dù vậy, việc ít hoạt động trong showbiz không đồng nghĩa với việc Thủy Tiên đã từ bỏ sự nghiệp ca hát. Nữ ca sĩ chưa đưa ra thông báo chính thức về việc giải nghệ.

Bên cạnh những chuyến du lịch và hoạt động cá nhân, gia đình vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của Thủy Tiên. Sau gần hai thập kỷ gắn bó, Công Vinh tiếp tục đồng hành cùng vợ trong nhiều hoạt động đời thường.

Trong suốt thời gian bên nhau, Thủy Tiên và Công Vinh từng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, đặc biệt khi xuất hiện những thông tin liên quan đến đời tư và cuộc sống hôn nhân.

Những năm gần đây, cả hai lựa chọn kín tiếng hơn, hạn chế chia sẻ chuyện riêng và dành nhiều thời gian cho gia đình. Thay vì thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, vợ chồng nữ ca sĩ thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc đi chơi, du lịch hoặc gặp gỡ bạn bè.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)